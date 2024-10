Glatzel operiert: Wie die HSV-Profis in der Kabine auf den Schock reagierten

Monatelang muss der HSV auf seinen Torjäger Robert Glatzel (Sehnenabriss im Hüftbereich) verzichten. Ein Schock. „Es tut einem selber weh und als Mannschaft ist es sehr, sehr ärgerlich und schade, dass es Bobby so getroffen hat“, sagte HSV-Allrounder Daniel Elfadli am Mittwoch dazu. Zudem gibt es ein Verletzungsupdate.

Personell wird der HSV im Sturm zunächst nicht nachrüsten. Trainer Steffen Baumgart setzt jetzt im Angriff voll auf Davie Selke und Ransford Königsdörffer. Zudem könnten die Sturmtalente Omar Sillah und/oder Otto Stange schon am Sonntag gegen Magdeburg (13.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) in den Profi-Kader rutschen.

„Wir als Mannschaft müssen einfach funktionieren. Wir wissen, dass wir nur über das Kollektiv aufsteigen können, sagte Elfadli. „Bobbys Ausfall müssen und werden wir kompensieren, denn wir haben genug Qualität im Kader.“

HSV-Profi Elfadli: „Wir haben genug Qualität im Kader“

Wie ist die Mannschaft in der Kabine mit der Horror-Nachricht umgegangen? „Die Jungs – ich auch – haben mit Bobby geredet und ihm gute Besserung gewünscht“, erzählt Elfadli, der im Topspiel auf seinen Ex-Klub Magdeburg trifft. „Wir werden ihn gut auffangen und unterstützen während des Reha-Prozesses.“

Coach Baumgart hatte am Dienstag zum Glatzel-GAU gesagt: „Wenn du einen Stürmer verlierst, der über einen längeren Zeitraum so getroffen hat, ist das nicht einfach. Vor allem für Bobby selbst. Keiner wünscht sich so etwas. Trotzdem hoffen wir, dass wir dann von vornherein so gut gearbeitet haben, dass wir es einigermaßen auffangen können.“

Das könnte Sie auch interessieren: Kann Selke HSV-Torjäger Glatzel ersetzen? Legende Magath mit klarer Meinung

Der erste HSV-Härtetest ohne Glatzel folgt am Sonntag im Volkspark. Und parallel zum Zweitliga-Geschäft wird der verletzte Angreifer, der zunächst ein paar Wochen lang auf Krücken gehen muss, mit seiner Reha beginnen. Am Mittwoch wurde Glatzel erfolgreich operiert, wie ein vom HSV auf Instagram und X gepostetes Foto belegt. Der 30-Jährige kann im Krankenbett immerhin schon wieder den Daumen heben.