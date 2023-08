Beginnt das Spielchen im kommenden Sommer aufs Neue? Zwei Mal hätte Robert Glatzel den HSV bereits per Ausstiegsklausel verlassen können, beide Male blieb er – und modifizierte seinen Vertrag. Und auch im kommenden Sommer dürfte er gehen, sollte der HSV den Aufstieg erneut verpassen. Diese Option hat Glatzel abermals in seinem Kontrakt verankern lassen.

Die ganze Liga beneidet den HSV um ihn. Nach zwei Top-Spielzeiten mit 22 und 19 Toren legte Glatzel auch gegen Schalke einen Blitzstart mit Doppelpack hin. Am Sonntag will er in Karlsruhe (13.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) nachlegen. Glatzels großes Ziel: Diesmal soll es endlich mit dem Aufstieg klappen.

Glatzel hat beim HSV Vertrag bis 2027 – mit Klausel

Klar ist: Nur wenn der HSV am Ende tatsächlich etwas zu feiern hat, dürfte ihm ein erneuter Poker um seinen Torjäger erspart bleiben. Der hat mittlerweile Übung darin. Vor einem Jahr hätte Glatzel für eine Ablöse von einer Million Euro wechseln können, war schon fast auf Schalke – und blieb dann doch beim HSV.

In diesem Sommer nun bot sich dem 29-Jährigen erneut die Chance, in die Bundesliga zu wechseln. 1,5 Millionen Euro hätte der HSV kassiert – doch Glatzel blieb, verlängerte sogar bis 2027 und durfte sich auch über einen Gehaltssprung freuen.

Und nun? Klappt‘s wieder nicht mit dem Aufstieg, droht dem HSV der Zitter-Hattrick mit Glatzel. Wie die „Sport Bild“ berichtet, liegt dessen Ausstiegsklausel nach der Saison nun bei 2,3 Millionen Euro.