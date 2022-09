Gipfeltreffen steht bevor: Darum wird HSV gegen Hannover zum Duell der Besten

Das wird ein heißer Herbst für das Team von Trainer Tim Walter. In den nächsten Wochen jagt beim HSV ein Highlight das nächste. Das Stadtderby am Millerntor (14. Oktober) und der Pokal-Hit bei Titelverteidiger Leipzig (18. Oktober) gehören unter anderem dazu. Los geht es an diesem Freitag (18.30 Uhr) aber erst mal mit dem Nord-Duell in Hannover – ein echtes Gipfeltreffen in Liga zwei.

Mit vier Siegen in Folge war der HSV vor der Länderspielpause auf Rang eins der Tabelle geklettert. In Hannover soll dieser Platz verteidigt werden. Leicht wird das nicht. Zwar haben die Hamburger die vergangenen neun Pflichtspiele in der Fremde alle gewonnen, mit Hannover trifft der HSV jetzt allerdings auf die aktuell formstärkste Mannschaft der Zweiten Liga. In der Formtabelle der letzten fünf Spiele stehen die Niedersachsen auf Platz eins, der HSV ist Zweiter.

HSV und Hannover stehen in der Formtabelle ganz oben

Es ist also das Duell der nicht nur finanzstärksten, sondern auch sportlich zurzeit besten Teams der Liga. Im Fokus werden dabei auch die Torhüter stehen. Mit Daniel Heuer Fernandes und Ron-Robert Zieler treffen die beiden Keeper aufeinander, die in dieser Saison die meisten Torschüsse abgewehrt haben.

Zieler musste an den ersten neun Spieltagen zwar zwölf Gegentore hinnehmen, 44 gehaltene Torschüsse bedeuten jedoch Rang eins in Liga zwei. Heuer Fernandes folgt mit 40 gehaltenen Schüssen direkt dahinter.

Das könnte Sie auch interessieren: Wer ersetzt Dompé? Diese drei Optionen hat HSV-Trainer Walter

Bei den Spielen ohne Gegentor liegt der HSV-Keeper (sechs) deutlich vor Weltmeister Zieler (drei), der vor dem Gipfeltreffen gegen den HSV schon ankündigte: „Die Entwicklung geht absolut in die richtige Richtung bei uns. Wir werden auch in den nächsten Wochen unsere Punkte holen.“ Der HSV wird was dagegen haben.