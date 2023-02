Der Top-Kanonier der Liga ist schon wieder in bester Ballerlaune. Drei Mal traf Robert Glatzel in den drei Partien nach der Winterpause und führt die Torschützenliste der Zweiten Liga mit 14 Treffern an. Insgesamt kommt er in seinen eineinhalb HSV-Jahren sogar auf 36 Tore in 54 Zweitligaspielen – kaum ein Kontrahent, gegen den er nicht traf. Am Sonntag will Glatzel nun einen von noch zwei übrig gebliebenen dunklen Flecken auf seiner Tor-Liste ausradieren.

Nur der kommende Gegner Arminia Bielefeld und der 1. FC Magdeburg sind noch übrig. Ansonsten hat Hamburgs Vorzeige-Knipser gegen jeden aktuellen Zweitligisten schon getroffen.

Glatzel: Sieben Spiele gegen Bielefeld, kein Tor

Doch während es vor allem gegen den aktuellen Spitzenreiter Darmstadt für Glatzel wie geschmiert läuft (sechs Tore in sieben Spielen, davon allein vier Treffer beim 5:0 im Februar 2022), wollte es gegen die Arminia bislang überhaupt nicht klappen. Sieben Mal traf der 29-Jährige in seiner Karriere auf die Ostwestfalen. Was er auch versuchte, es ging schief. Ob mit Kaiserslautern (zwei Mal), Heidenheim (drei Mal), Mainz oder dem HSV. Insgesamt 361 Minuten lang versuchte Glatzel sein Glück, nie gelang ihm ein Tor.

Nun will er seinen persönlichen Bielefeld-Bann brechen. Dort, wo Glatzel für gewöhnlich am liebsten knipst: Im Volkspark netzte er in den vergangenen drei Heimspielen fünf Mal ein.

Glatzel bleibt nur im Aufstiegsfall beim HSV

Und wenn es gegen die Arminia auch diesmal wieder nichts wird? Dann lohnt sich für Glatzel der Blick nach vorn. Bereits kommende Woche wartet Lieblingsgegner Darmstadt.

Übrigens: Mit jedem Tor erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der Torjäger auch in der kommenden Saison im HSV-Trikot trifft. Nur im Falle des Aufstiegs wäre Glatzels Verbleib gesichert, ansonsten dürfte er den Verein für die festgeschriebene Ablöse von 1,5 Millionen Euro verlassen, das berichtete die „Sport Bild” kürzlich. So oder so: Für Glatzel dürften die kommenden drei Monate die letzten in der Zweiten Liga sein.