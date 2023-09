Gibt es beim HSV den vierten Kapitän im sechsten Spiel?

Das gab es so beim HSV sicherlich auch noch nicht oft. Am Sonntag kommt der FC Hansa Rostock in den Volkspark (13.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de). Für die Hamburger ist es das sechste Pflichtspiel in dieser Saison. Gut möglich, dass nun bereits der vierte Kapitän in dieser Spielzeit die Mannschaft auf den Platz führen wird.

In den ersten beiden Liga-Spielen gegen Schalke und in Karlsruhe trug Jonas Meffert beim HSV die Binde am Arm. Beim Pokalspiel in Essen war Robert Glatzel der Mannschaftsführer, in den vergangenen beiden Spielen gegen Hertha und in Hannover übernahm Ludovit Reis das Amt. Nun ist mit Sebastian Schonlau der richtige Kapitän zurück und damit Reis seinen Job möglicherweise auch schon wieder los.

Reis lobt Schonlau: „Er ist sehr wichtig“

„Er ist sehr wichtig für uns, für den ganzen Verein. Und er ist ein sehr guter Kapitän, da gebe ich die Binde natürlich gern wieder ab”, sagt Reis, der die Hamburger mit der Binde am Arm zuletzt zu zwei Siegen geführt hatte. Auch die Bilanz der anderen HSV-Kapitäne in dieser Saison ist nicht schlecht. Alle sind ungeschlagen. Lediglich mit Meffert als Anführer gab es am zweiten Spieltag in Karlsruhe zwei Punktverluste.

Schonlau will nun die nächste Erfolgsgeschichte schreiben und die Binde übernehmen. Das Heimspiel gegen Rostock soll für ihn der Saisonauftakt sein. Auf dem Trainingsplatz deutet er in den vergangenen Tagen bereits an, dass er bereit ist. Nun muss nur noch der Trainer entscheiden.

Statt Schonlau könnte er gegen Rostock auch Stephan Ambrosius für den gesperrten Innenverteidiger Guilherme Ramos bringen. Dann würde Reis doch noch eine kleine Verlängerung als HSV-Kapitän bekommen.