Gespräche stehen an: Neuer Vertrag? So geht es weiter mit Hunt und dem HSV

Ihm wird auch weiterhin nur die Zuschauerrolle bleiben. Wegen eines Muskelfaserrisses in der Wade liegt Aaron Hunt derzeit auf Eis, erst in einer möglichen Relegation (26./29.5.) wäre der HSV-Mittelfeldmann wohl wieder einsatzfähig. Über allem aber steht die Frage, wie es mit Hunt, dessen Vertrag ausläuft, ab Sommer weitergeht.

Spielt der 34-Jährige nie mehr für den HSV? Nach wie vor sind die Gespräche zwischen dem Verein und Hunts Management nicht konkret angelaufen.



Mittlerweile aber ist klar, dass diese auch erst nach dem Saisonende stattfinden werden, also frühestens übernächste Woche. Nach den Begegnungen in Osnabrück (Sonntag) und gegen Braunschweig (23.5.) sieht der HSV in Sachen Saisonplanung schon etwas klarer – es sei denn, die Relegation wartet.

Hunt spielt seit 2015 für den HSV

Wie aber stehen Hunts Chancen auf einen neuen Vertrag? Der Routinier (wechselte im Sommer 2015 zum HSV) würde gern in Hamburg bleiben, die Summe seiner Befürworter und Skeptiker innerhalb des Vereins halten sich bezüglich eines neuen Arbeitspapiers aber die Waage. Bei einem möglichen Aufstieg würden Hunts Chancen wahrscheinlich sogar steigen – weil er allein schon durch seine Erfahrung aus 304 Bundesligaspielen seinen Wert für die Mannschaft haben könnte. Eine Verlängerung für die Zweite Liga gilt hingegen als unwahrscheinlich.

Hunt hat beim HSV eine wechselhafte Saison hinter sich. Zunächst sollte er als eine Art Edel-Joker nach Einwechslungen die Mannschaft pushen, wurde im Frühjahr aber zur unumstrittenen Stammkraft und zum Führungsspieler. Seine Bilanz von je fünf Toren und Vorlagen in dieser Serie ist ordentlich.