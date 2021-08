Gespräche bestätigt: Ex-HSV-Trainer Hecking soll Boss in Nürnberg werden

Das ging fix. Nur zwei Wochen, nachdem Dieter Hecking seinen Vertrag als Cheftrainer beim HSV nicht verlängerte, steht der 55-Jährige vor seiner neuen Aufgabe. Er soll der neue starke Mann beim 1. FC Nürnberg werden.

Bereits zwischen 2009 und 2012 arbeitete Hecking am Valznerweiher, damals noch als Cheftrainer. Den Platz an der Seitenlinie tauscht der ehemalige HSV-Coach jetzt offenbar gegen einen Platz am Schreibtisch.

1. FC Nürnberg: Ex-HSV-Trainer Dieter Hecking soll Sportvorstand werden

Als Sportvorstand soll Hecking den „Club“, der gerade erst auf dramatische Art und Weise die Klasse in der Relegation gegen den FC Ingolstadt gehalten hat, in ruhige Fahrwasser bringen. Das berichtete die „Bild“ zuerst.

Bereits im vergangenen Sommer, vor seinem Engagement beim HSV, hatte Hecking mit einer Sportdirektoren-Rolle geliebäugelt. Damals kam ein Engagement bei Hannover 96 nicht zustande, in Nürnberg könnte es jetzt soweit sein.

Für Ex-HSV-Trainer Hecking wäre es die erste Funktionärs-Station

Als Sportvorstand soll Hecking den geschassten Robert Palikuca beerben – und sich direkt auf die Suche nach einem ihm unterstellten Sportdirektor und vor allem einen neuen Trainer machen.

Robert Palikuca wurde beim 1. FC Nürnberg als Sportvorstand entlassen. imago images/Zink Foto:

„Ich bin frei und werde jetzt erst mal abwarten“, hatte Hecking der MOPO Anfang Juli nach seinem HSV-Aus noch gesagt. Der Arbeitseifer und die Neugier auf eine neue Aufgabe sind beim ehemaligen Hamburger Trainer wohl ungebrochen – auch wenn die Nummer noch nicht durch ist.

Letzte Ungereimtheiten mit dem Aufsichtsrat sollen aber noch ausgeräumt werden. „Ich kann bestätigen, dass es eine Kontaktaufnahme gab, mehr ist im Moment aber noch nicht zu sagen“, sagte Hecking bei nordbayern.de.