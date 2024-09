Gerüchte um gesperrten HSV-Profi: Spielt Vuskovic bald in der Baller League?

Es gibt nicht wenige HSV-Fans, die die Uhr am liebsten ein gutes Stück vordrehen würden. Ende 2026 ist Mario Vuskovic nach seiner dann abgesessenen Doping-Sperre wieder spielberechtigt und soll dann erneut für den HSV auflaufen. Am vergangenen Montag statteten die Vereinsbosse den Kroaten mit einem Vertrag aus, der direkt nach Beendigung der Sperre in Kraft tritt. Durchaus möglich aber, dass Vuskovic schon vorher wieder Fußball spielen darf. HSV-Trainer Steffen Baumgart brachte den 22-Jährigen für ein Engagement in der Baller League ins Gespräch.

Kickt Vuskovic bald in der Halle? Baumgart hält das nicht für abwegig, sagte vor dem 5:0 gegen Regensburg bei Sky: „Erst einmal ist wichtig, dass er sich insgesamt fit hält und für diese Ligen infrage kommt – gerade auch um Fußball zu spielen. Das halte ich nicht nur für einen guten Gedanken, das halte ich auch für einen Gedanken, über den man nachdenken muss. Das ist dann aber Marios Entscheidung, wie er das sieht und wie er das dann macht.“

Hintergrund: Auf dem Feld darf Vuskovic bis zum Ende seiner Sperre weder mit einer Mannschaft trainieren, noch spielen. Offen, ob das auch für die Halle gilt. Das „Abendblatt“ berichtet, dass Vuskovic‘ Teilnahme an der von Toni Kroos gegründeten Icon League ausgeschlossen sei. Wie es sich mit der 2024 ins Leben gerufenen Baller League verhält, ist jedoch offen.

2026 darf Vuskovic wieder für den HSV spielen

Baumgart hofft darauf, dass der Abwehrspieler bis zu seiner HSV-Rückkehr in der Halle antreten darf. „Mario trainiert zweimal am Tag und ist topfit“, so der 52-Jährige. „Seine Fitness wird auch in zwei Jahren hervorragend sein.“ Die Frage sei, wie er bis dahin Spielpraxis sammeln könne: „Wann kann man es machen, wo kann man es machen?“ Es gehe darum, Wege zu finden, „dass er fußballspezifisch arbeiten kann“.

Noch ist nicht klar, wie die Bosse der Baller League darüber denken. Will Vuskovic bei dem Budenzauber mitwirken, müsste er das erst mal im Vorwege klären.