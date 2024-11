Nachdem Mario Vuskovic Ende August bis Ende 2026 wegen Dopings gesperrt wurde, hat der HSV-Profi vor dem Schweizer Bundesgericht Berufung eingelegt und will eine Aufhebung des Urteils erwirken. Mittlerweile bahnt sich an, wann es zur Verhandlung kommen könnte. Zudem gibt es Neuigkeiten in der Frage, ob Vuskovic bis zum Ende seiner Sperre eine Tätigkeit für den HSV übernehmen könnte.