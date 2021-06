Geisterspiel in Fürth: Nur 38 Personen im Stadion! Einige HSV-Profis bleiben draußen

Das wird noch ein spannendes Puzzle bei der Platzvergabe. Wenn der HSV am Sonntag in Fürth zum Geisterspiel antritt, werden einige HSV-Mitarbeiter im wahrsten Sinne des Wortes in die Röhre gucken. Maximal 300 Personen dürfen vor und in dem Stadion dabei sein. Für den HSV gibt es lediglich 38 Plätze. Der Bedarf ist eigentlich deutlich höher.

Wie sieht die genaue Platzverteilung für den HSV aus? Das Stadion wird in drei Zonen eingeteilt. Die Zone 1 betrifft den Innenraum, dort dürfen sich die 20 Profis aus dem Kader für das Spiel aufhalten, zudem gibt es zehn Plätze für das Funktionsteam. Dazu gehören die Trainer, Mediziner und Betreuer. Acht weitere Plätze sind für den HSV in der Zone 2 vorgesehen. Dies ist der Tribünenbereich.

HSV darf in Fürth nur 38 Personen ins Stadion mitnehmen

Hier dürfen vier weitere Personen aus dem Funktionsteam sowie eine vierköpfige Delegation sitzen. Die Zone 3 ist der Stadionaußenbereich. Dort sind keine Plätze für den HSV vorgesehen.

Wie beim HSV am Ende die einzelnen Plätze genau verteilt werden, muss im Detail noch entschieden werden. Fest steht: Für die Spieler, die jetzt zwar mit im Trainingslager sind, es aber nicht in den Spiel-Kader schaffen, wird kein Platz im Stadion sein. Betroffen könnte am Ende zumindest einer Physiotherapeuten und einer der zwei Busfahrer sein.

Aus dem Vorstand wird wohl nur Jonas Boldt dabei sein. Aufsichtsratschef Marcell Jansen wird nicht nach Fürth reisen.