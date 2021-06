Geister-Fluch im Volkspark: Diese HSV-Bilanz ist erschütternd

Nach dem 2:1 in Darmstadt will der HSV am Dienstag (18.30 Uhr/Liveticker bei mopo.de) im Heimspiel gegen den SV Sandhausen nachlegen. Sollten Fürth gegen Darmstadt und Bochum in Hannover nicht gewinnen, wäre mit einem Sieg sogar zumindest für eine Nacht der Sprung auf Platz eins der Tabelle möglich. Für den HSV ist es gleichzeitig auch ein Kampf gegen den Geister-Fluch.

Den letzten Heimsieg im Volkspark feierte das Team von Daniel Thioune am 24. Oktober mit einem 3:1 gegen Würzburg. Über sieben Wochen ist das mittlerweile her. Damals waren immerhin noch 1000 Fans im Volksparkstadion zugelassen. Ein Bild, das längst der Vergangenheit angehört und sich auch in der Zukunft nicht so schnell ändern wird. Geisterspiele sind die Realität – und für den HSV ist das offenbar ein echtes Problem. Das sagt zumindest die Bilanz.

Noch kein HSV-Heimsieg ohne Fans in dieser Saison

Drei Heimsiege (Düsseldorf, Aue und Würzburg) hat der HSV in dieser Saison bislang geholt. Bei allen Spielen waren zumindest noch ein paar Zuschauer zugelassen. Seit Anfang November sind keine Fans mehr im Stadion dabei. Beide Heimspiele (Bochum und Hannover) hat der HSV seitdem verloren.

Auch letzte Saison war die Geisterspiel-Bilanz schlecht

Ein Zufall? Ein Blick auf das Ende der vergangenen Saison verstärkt das Bild. Auch damals waren keine Fans im Volkspark zugelassen. Das Ergebnis: Von fünf Geister-Heimspielen im Saisonendspurt konnte der HSV nur eines (3:2 gegen Absteiger Wiesbaden) gewinnen. Die schlimmste Pleite gab es am letzten Spieltag beim 1:5 gegen den heutigen Gegner aus Sandhausen.

Der HSV kämpft gegen einen Geister-Fluch



Nur ein HSV-Sieg aus bislang insgesamt sieben Geisterspielen im Volksparkstadion. Es ist eine ziemlich gruselige Bilanz. Auswärts läuft es ohne Fans für die Hamburger nicht wirklich besser. Das 2:1 am Samstag in Darmstadt war für den HSV saisonübergreifend erst der zweite Sieg in der Fremde bei bislang insgesamt sieben Spielen vor leeren Rängen. Nur bei Absteiger Dynamo Dresden konnte letzte Saison auswärts ein Geisterspiel gewonnen werden.

Der HSV kämpft gegen den Geister-Fluch. Und er sollte ihn möglichst schnell stoppen. Sandhausen mit der Vorgeschichte aus der vergangenen Saison wäre ein guter Anfang. Im neuen Jahr werden dann ganz sicher noch einige weitere Geisterspiele folgen.