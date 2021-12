Geimpft und isoliert — so plant der HSV das Spanien-Camp

Der HSV ist in der Winterpause. Bis zum 30. Dezember haben die Profis frei, dann soll die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte beginnen. Zunächst wird drei Tage im Volkspark trainiert, im Anschluss geht es vom 2. bis 8. Januar ins Trainingslager nach Sotogrande. Können die steigenden Corona-Zahlen die Pläne noch durcheinanderbringen?

Noch ist man beim HSV zuversichtlich, dass alles wie geplant auch klappt. Das komplette Team ist mindestens einmal geimpft. Vor dem Wiedersehen am 30. Dezember werden bei allen Spielern, Trainern und Betreuern PCR-Tests durchgeführt. Nach Spanien reist der HSV im Charterflieger. Vor Ort soll die Mannschaft größtenteils von der Außenwelt isoliert werden. Aktuell sind die Corona-Zahlen in Andalusien zwar etwas niedriger als in Hamburg. Das kann sich jedoch auch schnell ändern.