Geheimtraining vor dem Darmstadt-Spiel – HSV testet eine Veränderung

Besondere Spiele erfordern besondere Maßnahmen. Am Sonntag (13.30 Uhr) empfängt der HSV den SV Darmstadt 98 im Volksparkstadion. Für Merlin Polzin ist es das erste Heimspiel als Interimscoach. Dabei will der 34-Jährige an den jüngsten Erfolg beim 3:1 in Karlsruhe anknüpfen. Die Vorbereitung auf die Partie gegen Darmstadt lief diesmal ein bisschen anders.

Um 11 Uhr stand am Samstag im Volkspark das Abschlusstraining auf dem Programm. Kalt und ungemütlich war es, nur eine Handvoll Zuschauer wollte sich die letzte Einheit vor dem Darmstadt-Spiel anschauen. Auf dem Platz waren 21 Feldspieler und drei Torhüter zu sehen. Das aber auch nicht wirklich lange.

Nur kurze HSV-Einheit auf dem Trainingsplatz

Nach ein paar Aufwärmübungen und ein bisschen Kreisspiel wurde die Einheit nach nur knapp 30 Minuten in das Stadion verlegt. Dort wurde geheim weitertrainiert. Der Grund: Es sollte vor dem Auftritt am Sonntag gegen Darmstadt vor allem eine Veränderung getestet werden. Dabei ging es jedoch nicht um ein neues Spielsystem.

Weil der Rasen im Volkspark durch die letzten HSV-Heimspiele und die zusätzliche Belastung in der Europa League (Dynamo Kiew) stark gelitten hatte und kaum mehr zu gebrauchen war, wurde das Geläuf im Laufe dieser Woche ausgetauscht. Um sich an den neuen Untergrund vor dem Darmstadt-Spiel zu gewöhnen, wurde von den HSV-Profis am Samstag nun alles getestet.

Das könnte Sie auch interessieren: Neue HSV-Startelf gegen Darmstadt? So plant Polzin mit Meffert und Selke

Zuschauen sollte dabei niemand. Die Fenster im Fanshop und im Stadionrestaurant wurden im Volksparkstadion abgehängt. Wie gut die Spieler mit dem neuen Teppich klarkommen, wird erst am Sonntag präsentiert. Fest steht: Die passenden Schuhe für den richtigen Halt sollten alle Profis dann kennen und tragen. Und auch für ein paar spielerische Highlights sollte es mit dem neuen Rasen zumindest die besten Voraussetzungen geben.