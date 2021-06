Gegen Bielefeld: Hecking erklärt: Darum saß Jatta zu Beginn auf der Bank

Ihn hatten eigentlich alle auf dem Zettel – bis die Bögen mit den Aufstellungen herumgereicht wurden. Überraschend nahm Bakery Jatta gegen Bielefeld zunächst auf der Bank Platz. Der Grund: Der Angreifer war wegen des Fastenmonats Ramadan zu entkräftet. Dieter Hecking traute Jatta keinen Einsatz über 90 Minuten zu.

Jatta nicht in der Startelf – ein ungewohntes Bild. 16 Mal in Folge durfte der Gambier unter Trainer Dieter Hecking von Anfang an ran, nur unterbrochen durch seine Zwei-Spiele-Sperre nach der Roten Karte in Kiel im November. Nun das Ende der Serie. Aus guten Gründen.

Jattas Fastenzeit ist seit Sonntag wieder beendet

„Er war sehr müde und hat nicht viel geschlafen“, erklärte Hecking. „Das hat man auch im Training gemerkt, dass das an den Kräften gezehrt hat.“ Im Ramadan sollen gläubige Moslems einen Monat lang zwischen Sonnenauf- und -untergang auf Essen und Trinken verzichten.

Für Jatta hat die Fastenzeit seit Sonntag aber ein Ende. Nun darf er sich wieder so ernähren, wie es ihm beliebt. Für Hecking bedeutet das: Schon am Donnerstag in Stuttgart dürfte Jatta wieder komplett bei Kräften sein. Möglich, dass er dann von Anfang an starten darf.