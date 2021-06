Gefälschte Derby-Karten: HSV warnt vor Ticket-Schwindlern!

Sie sind wieder im Umlauf, die Tickets, die für viele Fußball-Fans die Welt bedeuten. Auf den letzten Drücker versuchen sich Anhänger des HSV und des FC St.Pauli noch mit Karten für das eigentlich ausverkaufte Stadtderby einzudecken. Doch Vorsicht – man kann dabei verdammt viel Geld loswerden und am Ende vor verschlossenen Stadiontoren stehen! 650 Tickets, die im Umlauf waren, wurden vom HSV bereits storniert.

Der Schwarzmarkt blüht, das ist vor jedem Hamburger Derby so. Mehrere Plattformen wie etwa „Viagogo“ bieten auch derzeit wieder Derby-Tickets für fast alle Stadionbereiche an. Kostenpunkt: 113 bis knapp 500 Euro pro Karte. Auch bei „Ebay“ kann man sich Karten sichern, teilweise sogar für den VIP-Bereich. Klingt gut, ist aber unterm Strich ein schlechtes Geschäft. Denn der HSV warnt eindringlich vor dem Erwerb dieser Karten. „Der HSV lehnt das Geschäftsgebaren des nicht autorisierten Zweitmarktes in ganzer Linie ab“, ließ der Verein am Montag wissen. „Dort erworbene Karten sind ungültig und berechtigen nicht zum Zutritt in das Volksparkstadion.“

So kommt man noch an Tickets fürs Derby

Wie aber kann man noch an Derby-Tickets kommen? Der HSV empfiehlt, immer mal wieder auf die Ticketbörse des Vereins zu schauen. Dort landen Karten, die von am Derby-Tag verhinderten Dauerkartenbesitzern nicht genutzt werden. Zudem wird der HSV Rückläufer (soweit vorhanden) im Ticketing auf der Homepage anbieten. Darauf zu setzen, könnte ein Trugschluss sein – aber allemal günstiger, als gefälschte Karten für teures Geld zu erstehen.

Video: Viel Polizei, gefälschte Tickets: So lief das Derby in der Hinrunde