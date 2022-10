„Eine Mahnung“: HSV weiht am 40. Todestag von Adrian Maleika Gedenktafel ein

Niemals soll sein Tod in Vergessenheit geraten. Vor 40 Jahren wurde Adrian Maleika (†16) von HSV-Hooligans zu Tode geprügelt. Nun erinnert am Ort des Geschehens eine Gedenktafel an den Bremer Anhänger.

Eine bedrückende Stimmung herrschte am Montag bei der Einweihung des Mahnmals, unweit des Uwe-Seeler-Fußes im Volkspark. Maleikas älterer Bruder Roland war extra angereist, ebenso wie Mitglieder des Bremer Fanclubs „Die Treuen“, denen Adrian Maleika angehörte.

HSV-Vorstand Jonas Boldt ehrte den Verstorbenen in einer Rede und erklärte: „Mit der Einweihung der Gedenktafel wollen wir unser Mitgefühl zum Ausdruck bringen, das Geschehene sichtbar machen und eine Mahnung aussprechen.“

Rund 50 Anwesende, darunter die Familie und Freunde von Adrian Maleika, hielten heute vor der Gedenktafel inne und hörten Reden von HSV-Vorstand Jonas #Boldt sowie Vertretern aus dem Bereich Fankultur des HSV und dem Netzwerk Erinnerungsarbeit. #nurderHSV pic.twitter.com/xtJOZwZ2Xy — Hamburger SV (@HSV) October 17, 2022

Adrian Maleika wurde vor dem Pokalspiel beim HSV von Fans attackiert

Maleika war vor dem Pokalspiel der Bremer am 16. Oktober 1982 zunächst von einem Mauerstein am Kopf getroffen worden, ehe Mitglieder des HSV-Fanclubs „Die Löwen“ noch weiter auf den wehrlos am Boden Liegenden eintraten. Er erlag seinen Verletzungen im AK Altona.