Fußball-Freunde bitten um Spenden: Ex-HSV-Profi Bernd Bressem benötigt Hilfe

Er durchlebt gerade die wohl schwerste Zeit seines Lebens. Ex-HSV-Profi Bernd Bressem steht an der Seite seiner schwer erkrankten Sandra – und bekommt nun Hilfe von seinen Fußball-Weggefährten. Die bitten um Spenden für den 55-Jährigen und seine Familie und starteten einen Aufruf.

Manchmal helfen der Fußball und seine Verbindungen auch in der größten Not. Bressem, der 1985/86 für den HSV kickte und sechs Bundesligaspiele absolvierte, kann auf seine Freunde zählen. Mit Söhren Grudzinski (45/früher u.a. Profi in Meppen, Paderborn und bei Fortuna Köln) und Ex-St.Pauli-Profi Jörn Großkopf (54) greifen ihm nun zwei Kumpel unter die Arme.

Über die sozialen Netzwerke richtete das Duo ein Spendenkonto zu Bressems Gunsten ein. Der hat momentan zu Hause mehr als alle Hände voll zu tun, kümmert sich um seine Sandra, den gemeinsamen Sohn und den kompletten Haushalt. Gerade in Corona-Zeiten eine enorme Belastung.

„Wir wollen Familie Bressem möglichst viel Last von den Schultern nehmen“, lassen Grudzinski und Großkopf wissen. „Dinge wie Einkäufe vor die Tür ist dabei nur ein Ziel.“

Bitte um Spenden für Ex-HSV-Profi und seine Frau

Die Frau des Fußballers bedankte sich via Facebook bereits mit rührenden Worten für die Unterstützung. „Es erreichen uns Hilfsangebote, die wirklich toll sind“, so Sandra Bressem. „Das gibt mir und Bernd die Chance, uns auf uns zu konzentrieren und unsere Kraft für den Kampf um Zeit zu führen.“

Und weiter: „Leider bin ich ja nicht mehr heilbar sondern werde palliativ behandelt. Wir versuchen soviel Zeit wie möglich rauszuholen. In großer Dankbarkeit an ALLE, die für uns da sind und uns unterstützen.“

Wer Sandra und Bernd Bressem helfen möchte, kann dies mit einer Spende auf ein Konto der Commerzbank, Kontoinhaber Bernd Bressem, tun. Die IBAN lautet: DE15 2214 1628 0580 5023 00. Betreff: Sandra Bressem