Für St. Paulis Topspiel ändert HSV-Coach Walter sogar seine Gewohnheit

Das wird ein heißer Sonntag in der Zweiten Liga. Während der HSV in Regensburg spielt, treten zeitgleich Heidenheim (in Paderborn) und Darmstadt (in Hannover) an. Tim Walter bleibt dabei seiner Linie treu und will vor allem nur auf sein Team schauen. Doch zumindest im Hintergrund spielt am Samstagabend dann auch der FC St. Pauli eine kleine Rolle.

Im Topspiel der Zweiten Liga empfängt der Kiezklub am Samstag (20.30 Uhr) Fortuna Düsseldorf. Der Sieger der Partie würde zumindest für eine Nacht auf einen Punkt an den HSV heranrücken.

St. Pauli-Trainer Hürzeler verteilte Seitenhieb gegen HSV

„Ich weiß nicht, wie sehr Hamburg das unter Druck setzt. Ich weiß auch nicht, ob sie überhaupt Zweite Liga gucken“, hatte St. Pauli-Trainer Fabian Hürzeler im Vorfeld gesagt und damit einen kleinen Seitenhieb Richtung Walter verteilt. Hintergrund: Der HSV-Coach hatte vor dem Derby gegen den Kiezklub gesagt, dass er keine Spiele von St. Pauli und eigentlich überhaupt keine Zweite Liga schaue. Diese Aussage hat offenbar beim Stadtnachbarn Spuren hinterlassen.

An diesem Samstag läuft nun doch ein bisschen St. Pauli und Zweite Liga bei Walter. Jedoch nicht als Hauptprogramm. Im Teamhotel in Regensburg soll die Zeit am Abend unter anderem für Besprechungen genutzt werden. „Grundsätzlich läuft das Spiel bestimmt nebenher“, so Walter, der allerdings keine große Erwartungen an die Partie hat: „Wir können es nicht beeinflussen, das ist für uns das Entscheidende.“