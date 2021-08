Erst Ende Januar verließ Lukas Hinterseer den HSV in Richtung Südkorea. Nun kehrt der Angreifer als Hamburgs Gegner in die Zweite Liga zurück. Der 30-Jährige steht unmittelbar vor dem Wechsel zu Hannover 96 und soll bei den Niedersachsen den nach Bremen abgewanderten Marvin Ducksch ersetzen.

Hinterseer wird zum HSV-Konkurrenten. Rund 300.000 Euro kassierten die Hamburger, als der Österreicher zu Ulsan Hyundai wechselte – weil er beim HSV komplett im Schatten von Super-Torjäger Simon Terodde stand und diese Rolle nicht akzeptieren wollte. Nun die Rückkehr.

Hannover 96 holt Lukas Hinterseer aus Südkorea zurück nach Deutschland

Verlernt hat Hinterseer wenig von dem, was ihn auszeichnete. In dieser Saison traf er in 20 Einsätzen für Ulsan sechs Mal. Eine ordentliche Quote.

Ärgert Hinterseer nun auch den HSV? Die Zweite Liga ist sein Spezialgebiet, in 127 Partien kommt er auf 50 Treffer. Vor allem in Bochum (2017 bis 2019) überzeugte der Nationalspieler (13 Einsätze). Für den HSV traf er in 33 Spielen neun Mal. Anfang Dezember, wenn die Rothosen in Hannover gastieren, soll es nun zum Wiedersehen kommen.