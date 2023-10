In der vergangenen Woche hatte RB Leipzig mit dem Rauswurf von Sportchef Max Eberl für viel Wirbel gesorgt. Begründet wurde die vorzeitige und überraschende Trennung vor allem mit dem fehlenden Commitment zum Klub und der Stadt. Beim HSV gibt es in dieser Beziehung ein komplett anderes Bild. Sportvorstand Jonas Boldt hat im Volkspark gerade eine lebenslange HSV-Mitgliedschaft abgeschlossen. In der MOPO spricht er über die Gründe.