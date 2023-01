Neun externe Zugänge hat es im vergangenen Sommer im HSV-Profi-Kader gegeben. Wie haben sie sich bislang geschlagen? In der MOPO gibt es nach gut der Hälfte der Saison ein erstes Zwischenzeugnis. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Fast alle Zugänge haben überzeugt, nur einer steht in diesem Winter schon wieder vor dem Absprung.

Neun externe Zugänge hat es im vergangenen Sommer im HSV-Profi-Kader gegeben. Wie haben sie sich bislang geschlagen? In der MOPO gibt es nach gut der Hälfte der Saison ein erstes Zwischenzeugnis. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Fast alle Zugänge haben überzeugt, nur einer steht in diesem Winter schon wieder vor dem Absprung.

Mario Vuskovic: Für den kroatischen U21-Nationalspieler (bis 2023 aus Split ausgeliehen) war zunächst nicht wirklich Platz in der HSV-Abwehr. Die Verletzung von Jonas David brachte ihn in die erste Elf. Dort überzeugte er total. Starke Passquote, bester Zweikämpfer, große Gewinnermentalität. Note 2

Robert Glatzel: Die Ausbeute von zehn Toren in 20 Pflichtspielen ist in Ordnung. Auch wenn er noch deutlich häufiger hätte treffen können, ist sein Wert für die Mannschaft nicht nur an Toren zu messen. Guter Kicker und Arbeiter auf dem Platz. Note 2,5

Marko Johansson: 600.000 Euro zahlte der HSV für den Torhüter aus Malmö. Erst nur Ersatz, dann wurde er gebraucht und machte ganz viel richtig. Ein Mann für die Zukunft. Note 3

Jonas Meffert: Startete trotz langer und harter Saison in Kiel sofort durch. Taktgeber und Abräumer im Mittelfeld. Bislang in jedem Liga-Spiel in der Startelf. An seiner Torgefahr (zwei Vorlagen, kein Treffer) muss er noch arbeiten. Note 2,5

Miro Muheim: Die Leihgabe aus St. Gallen sollte Druck auf Tim Leibold ausüben. Das gelang erst nicht wirklich. Dann wurde er gebraucht und zeigte ein paar gute Ansätze, bevor ihn sein Körper wieder stoppte. Note 4

Sebastian Schonlau: Wurde ablösefrei als neuer Anführer und zugleich Abwehrchef aus Paderborn geholt. Erfüllte die Erwartungen. Note 2,5

Tommy Doyle: Die Leihgabe von Manchester City zeigte im Training viele gute Ansätze und sorgte als Joker in Aue (Vorlage zum 1:1) und Paderborn (Tor zum 2:1) für drei Punkte. Eine Startelfchance bekam er in der Liga trotzdem nie. In den vergangenen vier Spielen durfte er keine Minute ran. Doyle ist wenig überraschend total unzufrieden mit seiner Situation und will den HSV im Winter wieder verlassen. Er ist bereits zurück in England. Ein finales Gespräch steht zwar noch an, die Tendenz ist jedoch klar. Note 4

Ludovit Reis: Der niederländische U21-Nationalspieler kam ablösefrei von Barcelona B. Er brauchte ein paar Wochen, um sich im Volkspark an alles zu gewöhnen. Wurde dann von Spiel zu Spiel immer besser. Reis ist im Mittelfeld gesetzt. Und er ist torgefährlich wie noch nie zuvor in seiner Karriere. Sorgte bereits für drei Treffer und eine Torvorlage. Note 2,5

Mikkel Kaufmann: Der Däne (vom FC Kopenhagen ausgeliehen) ist Tim Walters Lieblingsjoker. Das Problem: Ihm fehlt als Stürmer die Torgefahr. Bislang bei 17 Einsätzen kein Treffer, keine Vorlage. Note 4,5