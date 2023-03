Sechs HSV-Profis auf Länderspiel-Reisen: Besondere Premiere für einen

Die Zweite Liga ist in der Länderspielpause und aus dem Profi-Kader des HSV sind diesmal gleich sechs Spieler unterwegs.

Ransford Königsdörffer tritt in der Qualifikation zur Afrika-Meisterschaft mit Ghana in zwei Spielen gegen Angola (23. und 27. März) an. Besonders wird für ihn vor allem das erste Spiel in Ghana. Es ist sein erster Besuch im Geburtsland seines Vaters.

Königsdörffer, Bénes, Nemeth, Suhonen, Reis und Katterbach unterwegs

Für László Bénes und die Slowakei geht es in der EM-Qualifikation gegen Luxemburg und Bosnien-Herzegowina (23. und 26. März). András Nemeth testet mit Ungarn gegen Estland (23. März) und spielt in der EM-Qualifikation gegen Bulgarien (27. März).

Anssi Suhohnen ist mit Finnland (EM-Qualifikation am 23. März gegen Dänemark und am 26. März in Nordirland) unterwegs. Ludovit Reis gehört zum Holland-Aufgebot (U21) für die Spiele gegen Norwegen und Tschechien (25. und 27. März).

Noah Katterbach tritt mit der deutschen U21 gegen Japan und Rumänien (24./28. März) an.