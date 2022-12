Ab sofort wird er wieder zur richtigen Alternative. Der Jahresstart ging für Anssi Suhonen durch seinen Muskelfaserriss und anschließende Corona-Erkrankung voll daneben. In Nürnberg wurde er nun in der Schlussphase eingewechselt – und erhält zusätzlichen Rückenwind aus seiner Heimat Finnland.

Ende des Monats stehen wieder Länderspiele an, dann soll Suhonen eigentlich wie zuletzt für die U21 seines Landes auflaufen. Doch der Weg zum A-Team ist nicht mehr weit.

HSV: Anssi Suhonen soll bald A-Nationalspieler in Finnland werden

Nach MOPO-Informationen will Nationalcoach Markku Kanerva Suhonen bereits jetzt schon auf Abruf für die Länderspiele Suomis gegen die Slowakei und Island berufen. Heißt: Sollten Profis ausfallen, wäre Hamburgs Talent an Bord. So oder so möchten die Finnen den 21-Jährigen bald zum A-Nationalspieler machen.

Auch beim HSV will Suhonen ab jetzt wieder wichtiger werden. Wie in der Vorrunde, als er elf Mal zum Einsatz kam und Ende November gegen Regensburg sein erstes Zweitligator erzielte.

Auch Suhonens neuer HSV-Vertrag nimmt Formen an. Beide Parteien befinden sich im positiven Austausch.