Freigetestet! Thioune ist bereit für sein Wiedersehen mit dem HSV

Zuletzt lag auch er flach. Doch jetzt steht Daniel Thiounes Wiedersehen mit dem HSV nicht mehr viel im Wege. Sieben Tage nach seiner Corona-Erkrankung konnte sich Düsseldorfs Trainer freitesten und soll am Dienstag wieder das Training der Fortunen leiten.

Damit wartet auf Thioune eine sehr spezielle Woche. Der 47-Jährige ist seit Anfang Februar Cheftrainer der Rheinländer, beerbte den erfolglosen Christian Preußer. Für Thioune ist es die erste Station, seit er vor zehn Monaten beim HSV freigestellt wurde. Nun steht das Wiedersehen an.

Wie beim HSV: Thioune mit starkem Start in Düsseldorf

Auffällig: Wie in Hamburg wurde Thioune auch in Düsseldorf zum Super-Starter und Rekord-Trainer. Beim HSV begann er mit fünf Liga-Siegen – das gab es zuvor noch nie. Bei der Fortuna knackte er die nächste Bestmarke. Zehn Punkte aus den ersten vier Partien holte vor ihm kein anderer Trainer. Zuletzt in Paderborn gab es dann auch ohne ihn ein 1:1, die Serie hielt.

Nun will Thioune seinen Sahne-Start gegen den HSV ausbauen. Dass sich der Verein im Mai 2021, drei Spieltage vorm Saisonende, von ihm trennte, hinterließ damals tiefe Wunden.

„Ich wäre gern der Trainer gewesen, der es geschafft hätte“, sagte er im MOPO-Interview zu den Ambitionen des HSV, in die Bundesliga zurückzukehren. Nun könnte er es sein, der Hamburg auch beim vierten Anlauf den Weg zum Aufstieg verbaut.