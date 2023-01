Es dauerte nicht lange, da meldeten sich erste böse Zungen zu Wort. Alidou nicht beim Training? Na ja, der will ja auch weg, hieß es zügig am Rande der Trainingsplätze. Doch was auf den ersten Blick zunächst in der Tat wie ein Manöver in Richtung Vereinswechsel wirken konnte, entpuppte sich schnell als harmlos. Alidou war zuletzt leicht erkrankt, das ist alles. Weg sein könnte er dennoch bald.

Er fehlte, als die Profis des HSV wieder zum Training auf den Plätzen im Volkspark erschienen. Faride Alidou ist nach einer Erkältung etwas entkräftet und trat am Donnerstag kürzer. Völlig offen aber, wie häufig er überhaupt noch mit seinen HSV-Kollegen trainieren wird – die Wahrscheinlichkeit eines Winter-Wechsels nach Frankfurt wird größer.

Es dauerte nicht lange, da meldeten sich erste böse Zungen zu Wort. Alidou nicht beim Training? Na ja, der will ja auch weg, hieß es zügig am Rande der Trainingsplätze. Doch was auf den ersten Blick zunächst in der Tat wie ein Manöver in Richtung Vereinswechsel wirken konnte, entpuppte sich schnell als harmlos. Alidou war zuletzt leicht erkrankt, das ist alles. Weg sein könnte er dennoch bald.

HSV: Frankfurt will Alidou im Januar verpflichten

Für den Sommer hat der 20-Jährige Eintracht Frankfurt bereits seine Zusage erteilt. Derzeit sprechen die Vereine über einen sofortigen Wechsel, weil die HSV-Bosse einen ablösefreien Abgang ihres Eigengewächses unbedingt vermeiden wollen. Nachdem tagelang Stillstand herrschte, wird die Angelegenheit nun konkreter.

MOPO

Nach MOPO-Informationen liegen die Klubs in Sachen Ablöse zwar noch deutlich auseinander, zumindest aber haben sich die Eintracht-Verantwortlichen gegenüber Alidou positioniert und ihm mitgeteilt, dass sie ihn bereits im Januar verpflichten möchten – und zwar fix, ohne anschließende Rückleihe an den HSV.

Das Problem: Die HSV-Verantwortlichen sollen in ersten Gesprächen Zahlen aufgerufen haben, die der Eintracht überhaupt nicht passten. So soll Hamburg eine Ablöse von mehr als einer Million Euro verlangen. Da ist man noch weit auseinander. Mehr als eine halbe Million dürfte nicht drin sein. Gibt’s keine Einigung, fließt im Sommer kein Cent.

Kommt Alidou noch mit ins HSV-Trainingslager?

So oder so sind beide Seiten nun an einer zügigen Entscheidung interessiert. Nähern sich die Klubs am Wochenende weiter an, stellt sich indes auch die Frage, ob Alidou am Sonntag noch mit dem HSV ins Trainingslager nach Spanien reisen wird. Zwar sagt Trainer Tim Walter: „Alle Jungs kommen mit.“ Und in Richtung Alidou: „Er ist unser Spieler und solange nichts vermeldet wird und er unsere Farben trägt, ist er Teil unserer Mannschaft.“ Aber würde es wirklich Sinn machen, einen Spieler mitzunehmen, sollte sich zum Zeitpunkt des Reise-Antritts abzeichnen, dass er in Kürze wohl nicht mehr da sein wird?

Das könnte Sie auch interessieren: HSV-Trainer Walter startet in 136-Tage-Mission

Alidou selbst, so heißt es, sei hin- und hergerissen. Zum einen wolle er seine Teamkollegen im Aufstiegskampf zwar nicht im Stich lassen. Zum anderen aber sei der Reiz, jetzt schon in die Bundesliga zu wechseln, gewaltig. Letzteres Szenario wird nun immer wahrscheinlicher.