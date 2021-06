Flop-Leihe nach England: So geht es für HSV-Profi David Bates weiter

Der Fußball kommt in der Corona-Krise langsam wieder in Schwung. Auch die zweite englische Liga will am 20. Juni wieder den Betrieb aufnehmen. Sheffield Wednesday, der Leihverein von HSV-Profi David Bates, steigt dann wieder in den Spielbetrieb ein. Für den Schotten, der ohnehin keine Rolle bei Sheffield spielte, geht es allerdings zurück nach Hamburg.

David Bates kehrt am 1. Juli zurück. Der Leihvertrag mit den Engländern läuft aus, die haben kein Interesse daran, das Arbeitspapier wegen der Corona-Krise auszudehnen.

Warum auch? Bates stand in der zweitklassigen Championship kein einziges Mal (!) für Sheffield auf dem Feld, kam nur zu einem Einsatz im Pokalwettbewerb. Im März wurde er dann von Manager Garry Monk komplett aussortiert.

HSV: David Bates kehrt am 1. Juli zurück

Klar ist: In Hamburg hat Bates trotz der aktuellen Abwehrprobleme keine Zukunft mehr. Dieter Hecking sortierte den 23-Jährigen im vergangenen Sommer aus, nachdem er in der Saison 2018/19 über die meiste Zeit Stammspieler unter den Ex-Trainern Hannes Wolf und Christian Titz gewesen war.

Bates-Entdecker Spohrs arbeitet inzwischen in den Niederlanden

Entdeckt wurde Bates, dessen Vertrag an der Elbe noch bis 2022 läuft, vom ehemaligen Kaderplaner Johannes Spors. Der arbeitet inzwischen als Sportdirektor beim niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim. Eine mögliche Adresse für den Schotten? Der HSV würde ihm sicher keine Steine in den Weg legen.

David Bates wechselte zu Sheffield Wednesday – spielt dort aber überhaupt keine Rolle.

Der Marktwert des 1,93-Meter-Mannes ist seit vergangenem Sommer von zwei Millionen Euro auf 475.000 Euro gefallen. Der Plan, den Innenverteidiger in England zu parken und Spielpraxis sammeln zu lassen, ging gehörig schief.