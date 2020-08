Feyenoord – HSV 0:1: Dank Wintzheimer! HSV gewinnt Testspiel gegen Rotterdam

Der HSV hat sein Testspiel gegen den niederländischen Spitzenklub Feyenoord Rotterdam knapp gewonnen. Bei der zweiten Partie des „Helden Cup“ siegte die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune mit 1:0 (0:0) und durfte damit den zweiten Sieg im fünften Test bejubeln. Manuel Wintzheimer (52.) erzielte den entscheidenden Treffer für den HSV.

Die Hamburger fanden erst nach und nach in die Begegnung, Feyenoord erwischte den besseren Start. Erst in der Mitte der ersten Halbzeit wurde der HSV stärker und initiierte selbst Offensivaktionen, allerdings ohne klare Torchancen. Die hatte Rotterdam: Linssen (42.) und Jörgensen (44.) hätten die Niederländer kurz vor der Pause in Führung schießen können.

Stattdessen traf Wintzheimer in der 52. Minute nach einem starken Zuspiel von Klaus Gjasula zum 1:0 für den HSV. In der Folge hatten die Hamburger mehr vom Spiel, Feyenoord tauchte nur noch vereinzelt im Strafraum des HSV auf.

Für das Thioune-Team geht es am Sonntag zurück nach Hamburg. Das nächste Testspiel der Vorbereitung steht in der kommenden Woche gegen Hertha BSC an (Sonnabend, 5. September, 17 Uhr). Eine Woche später steht im DFB-Pokal dann die erste Pflichtaufgabe gegen Dynamo Dresden an.

Das Spiel zum Nachlesen

Abpfiff!

90.+1 Min Eine lange Nachspielzeit dürfte es aber nicht geben, gleich ist hier Schluss.

90. Min So ist es: Mit Opoku kommt auch Jatta für die letzten Augenblicke ins Spiel, Leibold und Narey gehen dafür runter.

88. Min Der HSV wird wohl gleich noch einmal wechseln, Opoku soll in die Partie kommen. Es deutet vieles darauf hin, dass es bei diesem Resultat bleibt.

87. Min Amaechi probiert es nochmal mit einem Distanzschuss, schießt aber deutlich über das Tor. Noch sind drei Minuten auf der Uhr.

84. Min Feyenoord versucht jetzt noch einmal alles nach vorne und sucht immer wieder Bozenik im Zentrum, der aber bislang noch selten in Szene getreten ist.

82. Min Wieder ist Mickel ein wenig unsicher und spielt einen kurzen Pass direkt in den Fuß von Narsingh. Die Direktabnahme ist für Mickel dann aber kein Problem.

79. Min Leibold! Der HSV-Profi schlenzt den Ball links an der Mauer vorbei und verfehlt das Tor nur knapp.

78. Min Handspiel von Senesi unmittelbar vor dem Strafraum - das wird eine ausgezeichnete Position für den HSV.

76. Min Auf der Gegenseite bekommt Dudziak den zweiten Ball nach einer Ecke, bekommt aber nicht genug Druck hinter den Schuss. Er landet letztlich in den Armen von Biljow im Tor von Rotterdam.

74. Min Was für eine Riesenchance! Mickel spielt einen Ball zu kurz auf die rechte Seite, wo Berghuis aufpasst. Dessen flache Hereingabe kann von Dudziak im Fünfmeterraum gerade noch so neben das Tor geschoben werden. Das war knapp!

73. Min Nieuwkoop wird von Leibold von den Beinen geholt, es gibt Freistoß für Feyenoord. Der ruhende Ball fliegt als Flanke ins Zentrum, erreicht dort aber niemanden.

71. Min Der HSV wechselt erneut: Jung ersetzt Ambrosius für die letzten 20 Minuten.

69. Min Seit dem Rückstand tut sich Feyenoord schwerer als bislang. Dem HSV hat das 1:0 sichtlich gut getan - es sieht danach aus, als könnten die Hamburger diese Führung über die Zeit bringen.

67. Min Mickel wird bei einem Rückpass ein wenig unter Druck gesetzt und von Bozenik angelaufen, doch der HSV-Keeper kann den Ball im letzten Augenblick noch klären.

63. Min Durch die zahlreichen Wechsel ist der Spielfluss jetzt ein wenig verloren gegangen, die Partie bewegt sich vorwiegend im Mittelfeld. Narey wird auf dem rechten Flügel angespielt, kann den Ball aber nicht kontrollieren.

60. Min Nun tauscht auch der HSV: Mickel, Wood, Hinterseer und Amaechi sind neu dabei, dafür stehen Pollersbeck, Terodde, Kittel und Wintzheimer nicht mehr auf dem Feld.

58. Min Rotterdam reagiert und wechselt fünffach - und darunter ist auch Angreifer Robert Bozenik, der im Winter mit dem HSV in Verbindung gebracht worden war. Auch die Hamburger werden gleich mehrfach auswechseln.

55. Min Damit sind die Hamburger nun kurz nach der Pause in Führung gegangen und Feyenoord muss sich erst einmal neu sortieren, um mit diesem Rückstand umgehen zu können.

52. Min Der HSV liegt vorne! Nach einem starken Pass von Gjasula in die Spitze ist Wintzheimer alleine auf dem Weg in den Strafraum, behält vor Bijlow die Nerven und schiebt die Kugel aus 15 Metern flach rechts unten ins Tor. 1:0 für den HSV!

52. Min Tor für den HSV! Wintzheimer bringt die Hamburger in Führung!

50. Min Während hier die zweite Halbzeit begonnen hat, wurde ein neuer HSV-Verteidiger vorgestellt! Toni Leistner wechselt zum HSV – alle Infos dazu gibt es jetzt bei HSV24.

47. Min Der HSV hat in der Pause übrigens zunächst nicht gewechselt und ist mit der gleichen Elf wieder aufs Spielfeld zurückgekehrt.

46. Min Weiter geht's mit dem zweiten Durchgang.

Anpfiff zur 2. Halbzeit!

Pause in Kufstein! Der HSV und Feyenoord Rotterdam gehen mit einem torlosen Remis in die Kabinen. Nachdem die Niederländer stärker begonnen hatten, fand der HSV mit zunehmender Spieldauer immer besser in die Partie. Erst in den letzten Minuten vor der Pause machte Feyenoord wieder ernst und hatte durch Linssen (42.) und Jörgensen (44.) zwei sehr gute Gelegenheiten zur Führung. Der HSV wartet noch auf seine erste hundertprozentige Chance in diesem Spiel. In einer Viertelstunde geht's weiter.

Halbzeit!

44. Min Nächste Gelegenheit für Feyenoord! Jörgensen erobert den Ball tief in der Hälfte des HSV und schließt kurz vor der Strafraumkante ab. Pollersbeck kann seinem Schuss nur nachschauen, doch der Versuch klatscht vom rechten Außenpfosten ins Toraus.

42. Min Riesentat von Pollersbeck! Linssen wird hervorragend von Berghuis in Szene gesetzt und taucht frei vor dem Tor auf, doch scheitert aus 14 Metern an einem starken Reflex von Pollersbeck im HSV-Tor.

39. Min Sechs Minuten noch bis zur Pause. Linssen tritt Wintzheimer im Mittelfeld etwas unnötig auf den Fuß und kassiert dafür die nächste Gelbe Karte in dieser Begegnung.

36. Min Guter Angriff über den rechten Flügel von Feyenoord, der mit einer Flanke auf den freistehenden Jörgensen endet. Dessen Kopfball vom Elfmeterpunkt ist aber nicht druckvoll genug, Pollersbeck kann den Versuch abwehren.

34. Min Jörgensen wird auf der linken Seite von Narey gehalten und bekommt einen Freistoß. Vagnoman gewinnt vor dem Strafraum aber letztlich den entscheidenden Zweikampf gegen Berghuis und kann die Situation klären.

31. Min Der HSV findet jetzt immer besser in die Begegnung und wird stärker. Wieder tritt Kittel einen Freistoß aus dem Halbfeld, doch findet im Strafraum keinen Abnehmer.

28. Min Und schon wird es auf der Gegenseite gefährlich! Linssen flankt den Ball in die Mitte, wo Gjasula ihn nicht kontrollieren kann. Stattdessen ist Berghuis da und schließt ab - doch Pollersbeck pariert seinen Versuch aus zwölf Metern stark.

26. Min Starke Aktion von Kittel! Der HSV-Profi tankt sich durch und umkurvt gleich drei Verteidiger der Niederländer, bevor er den Ball von rechts von der Grundlinie in die Mitte legt. Dort verpasst erst Wintzheimer und dann Terodde. Gute Gelegenheit!

24. Min Diesmal nimmt sich Kittel der Sache an, aber sein ruhender Ball fliegt links neben das Tor.

23. Min Wintzheimer wird auf dem linken Flügel angespielt und behauptet sich im Zweikampf mit Senesi, wird dann allerdings von den Beinen geholt. Es gibt erneut Freistoß.

21. Min Leibold tritt den Freistoß aus gut 20 Metern halbrechter Position, doch obwohl sein Versuch nicht schlecht ist, hat Bijlow im Tor von Feyenoord keine Probleme.

20. Min Konter für den HSV über Kittel, dessen Zuspiel auf Terodde in die Spitze aber nicht ideal ist. Der HSV-Zugang kommt dennoch an den Ball und wird von Fer von den Beinen geholt, wofür es zurecht Freistoß und Gelb gibt.

18. Min Narey wird von Diemers von den Beiden geholt und hält sich den rechten Fuß. Nach einer kurzen Unterbrechung kann es für Narey aber weitergehen.

16. Min In der Anfangsviertelstunde ist Feyenoord bislang das bessere Team und hat mehr von der Partie. Eine erste Torchance hat es aber auf beiden Seiten noch nicht gegeben.

13. Min Narey hat im Mittelfeld viel Platz und findet Kittel auf der rechten Seite. Dieser legt die Kugel zurück auf Narey, doch sein Abschluss wird noch leicht abgefälscht und bleibt damit nicht gefährlich.

11. Min Was für ein Solo von Fer! Der Mittelfeld-Mann von Feyenoord dribbelt an gleich vier Hamburgern vorbei und spielt sich dann mit einem Doppelpass mit Diemers erneut frei, verliert aber kurz vor dem Strafraum doch noch die Kontrolle über den Ball.

9. Min Die Niederländer trennten sich bei ihrer ersten Partie bei diesem Turnier übrigens 0:0 von Arminia Bielefeld. Mit einem Sieg gegen den HSV hätten sie theoretisch noch Chancen auf den Turniersieg.

6. Min Feyenoord hat in den ersten Minuten wesentlich häufiger den Ball und kombiniert viel in der eigenen Defensive. Der HSV agiert bislang eher passiv und kann sein eigenes Spiel noch nicht aufziehen.

4. Min Erste kleine Unsicherheit in der Innenverteidigung des HSV, Linssen passt auf. Er kommt aber bei einem Rückpass einen halben Schritt zu spät, Pollersbeck ist aufmerksam und schlägt ihn aus der Gefahrenzone.

2. Min In den ersten Augenblicken der Partie sieht es so aus, als würde Wintzheimer neben Terodde als zweite Spitze auflaufen. Er orientiert sich offensiver als die Mittelfeld-Reihe des HSV.

1. Min Der Ball rollt in Kufstein!

Anpfiff!

- Der ehemalige HSV-Kandidat Robert Bozenik, der im Winter mit einem Wechsel zum HSV in Verbindung gebracht worden war, wird zunächst auf der Bank Platz nehmen.

- Feyenoord Rotterdam beginnt mit dieser Startelf: Bijlow, Nieuwkoop, Burger, Senesi, Haps, Fer, Kökcü, Diemers, Berghuis, Jörgensen, Linssen

- Wie schon vor zwei Tagen setzt Trainer Thioune damit auf Zugang Terodde im Angriff. Im Tor bekommt diesmal Pollersbeck den Vorzug.

- Der HSV startet mit folgender Aufstellung: Pollersbeck – Vagnoman, David, Ambrosius, Leibold – Gjasula, Dudziak – Narey, Kittel, Wintzheimer – Terodde

- Entscheidend wird die Konstellation des Turniers für dieses Testspiel aber wohl kaum sein. Vielmehr wird es für den HSV darum gehen, weiter Dinge auszuprobieren und seine mögliche Formation für die Pflichtspiel-Saison zu finden.

- Denn: Gewinnt Bielefeld, haben sie vier Zähler auf dem Konto. Gewinnt der VfB, sind es sogar sechs. Bei einem Remis haben die Stuttgarter vier Punkte - und damit ebenfalls mehr als der HSV, selbst wenn dieser heute Feyenoord schlagen sollte.

- Entsprechend gibt es für den HSV auch keine Möglichkeit mehr, den „Helden Cup“ in Kufstein zu gewinnen. Nach dem 0:0 zwischen Arminia Bielefeld und Feyenoord wird beim Duell zwischen der Arminia und dem VfB am Sonnabend (15 Uhr) selbst bei einem HSV-Sieg heute mindestens eine Mannschaft mehr Punkte sammeln als die Hamburger.

- Gerade mal zwei Tage ist es her, dass der HSV seinen letzten Test absolviert hat. Am Mittwoch kamen die Hamburger allerdings nicht über ein 2:3 gegen den Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart hinaus.

- Moin und herzlich willkommen zum MOPO-Liveticker am Mittwochabend! Der HSV trifft bei seiner zweiten Partie des „Helden Cup“ auf Feyenoord Rotterdam, Anstoß ist um 16 Uhr.