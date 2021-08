Fast zwei Monate ohne Einsatz: Neuer Versuch: Klappt es im Sommer mit Jungs HSV-Abgang?

Am 20. März wurde Gideon Jung (l.) beim 2:0 gegen Heidenheim eingewechselt. Es könnte sein letzter Einsatz für den HSV gewesen sein. Foto: imago images/Claus Bergmann Am 20. März wurde Gideon Jung (l.) beim 2:0 gegen Heidenheim eingewechselt. Es könnte sein letzter Einsatz für den HSV gewesen sein. imago images/Claus Bergmann Foto:

Im Sommer dürften sich die Wege trennen, diesmal aber dann wirklich. Bereits in den vergangenen beiden Transferperioden stand Gideon Jung beim HSV zum Verkauf, ein Wechsel kam aber nicht zu Stande. Die Situation des 26-Jährigen hat sich in den vergangenen Wochen allerdings weiter verschlechtert. Ein Verbleib in Hamburg gilt als ziemlich ausgeschlossen.

Plötzlich war er nochmal in aller Munde. Als die Personalnot beim HSV Mitte März groß war, trat Jung wieder in Erscheinung, half bei den 2:0-Siegen in Bochum und gegen Heidenheim als Einwechselspieler mit. Das Problem: Nach und nach kehrten daraufhin verletzte Spieler wieder in den Kader zurück, aus der Alternative Jung wurde der Dauer-Reservist. Mit der Folge, dass er seit fast zwei Monaten keine Minute mehr gespielt hat.

HSV-Profi Jung stand kurz vor einem Wechsel nach England

Für den Sommer wird nun endlich die Lösung angestrebt, die dem HSV und auch Jung (kommt auf insgesamt 18 Saison-Einsätze) schon seit knapp einem Jahr vorschwebt. Sowohl im vergangenen Sommer als auch im darauffolgenden Winter buhlten mehrere Zweitligavereine um den Defensiv-Allrounder. Da schob dann aber auch der HSV den Riegel vor, weil er die Konkurrenz nicht stärken wollte. Zudem scheiterte ein Wechsel nach England im September knapp. „Gideon würde es vielleicht auch mal ganz gut tun, einen anderen Verein zu erleben oder eine andere Stadt zu sehen“, urteilte der mittlerweile beurlaubte HSV-Trainer Daniel Thioune.

Nun folgt der nächste Versuch. Einen Markt hat Jung weiterhin, am Ende könnten aber die Finanzen die entscheidende Rolle spielen. Trotz seines noch bis Sommer 2022 laufenden Vertrages wird der HSV eher nicht auf eine Ablöse hoffen können. Dazu ist die finanzielle Lage beim Gros der Vereine aufgrund der corona-bedingten Einbußen viel zu schlecht. Sollte der HSV einem ablösefreien Wechsel zustimmen, wäre ein Abgang kein Problem, heißt es aus Jungs Umfeld.

Erhält Jung noch ein paar Abschiedsminuten beim HSV?

So oder so deutet sich ein wohl sehr stiller Abgang des U21-Europameisters von 2017 an. Nach sieben HSV-Jahren hofft Jung zumindest noch auf ein paar Abschiedsminuten – und vielleicht noch den Aufstieg durch die Hintertür Relegation.