Fast alle sind fit: Wen schmeißt Baumgart für das Schalke-Spiel aus dem HSV-Kader?

Auf welche Spieler setzt Steffen Baumgart am Samstag beim Zweitliga-Topspiel gegen Schalke? Nicht nur der Blick auf die mögliche Startelf wird spannend, auch die Frage, welche Profis es am Ende überhaupt in den Kader schaffen, dürfte für den HSV-Coach nicht so einfach zu beantworten sein. Gleich mehrere Spieler muss der 52-Jährige am Wochenende auf die Tribüne schicken.

Während zuletzt vor der Länderspielpause teilweise gleich sieben Profis beim HSV verletzt oder gesperrt aussetzen mussten, ändert sich das Bild nun vor dem Start in den Hinrunden-Endspurt wieder kräftig. Nur Robert Glatzel und Ludovit Reis fallen sicher verletzt aus, der Rest der Mannschaft kann mit hoher Wahrscheinlichkeit eingesetzt werden. Das Problem: Genug Platz wird im Spieltagskader längst nicht für alle sein.

23 Feldspieler fit für das Schalke-Spiel

Aller Voraussicht nach werden 23 Feldspieler für das Schalke-Spiel zur Verfügung stehen. Für fünf wird es am Ende aber nur einen Platz auf der Tribüne geben. Da warten auf Baumgart mal wieder harte Entscheidungen. Auch einen prominenten Namen könnte es diesmal erwischen.

Wer sind die Wackelkandidaten? Bei einigen Spieler dürfte die Lage ziemlich klar sein. Anssi Suhonen, der vor der Länderspielpause immerhin die Reise zum Liga-Spiel nach Braunschweig mit angetreten hatte und nach seiner Zeit bei der finnischen Nationalmannschaft am Dienstag wieder mit den HSV-Profis im Volkspark trainierte, wird für das Schalke-Spiel kaum eine Rolle spielen. Auch für Moritz Heyer, William Mikelbrencis und Levin Öztunali dürften die Kader-Chancen gering sein. Für das Trio keine neue Situation. Mehrfach mussten sie sich die HSV-Spiele in dieser Saison schon von der Tribüne aus angucken.

Kostet Pherai die Länderspielreise das Schalke-Spiel

Suhonen, Heyer, Mikelbrencis und Öztunali – für alle wird es knapp mit Blick auf einen Kaderplatz für das Schalke-Spiel. Dazu wird Baumgart noch einen weiteren fitten Feldspieler aus dem Aufgebot streichen müssen. Diese Entscheidung dürfte die kniffligste für den HSV-Trainer werden.

Nimmt Baumgart Sturmtalent Otto Stange, der in Braunschweig sein Profi-Debüt gefeiert hatte, wieder raus? Erwischt es diesmal Immanuel Pherai, der zuletzt mit Suriname in Südamerika und Kanada unterwegs war und womöglich mit Jetlag zurück nach Hamburg kommen wird? Reicht bei Emir Sahiti, Dennis Hadzikadunic oder Silvan Hefti, die alle drei in der Länderspielpause ihr Comeback gegeben haben, doch noch nicht die Kraft und Fitness für ein Pflichtspiel?

Einige offene Fragen. Die finalen Antworten zur Kader-Entscheidung wird es von Baumgart womöglich erst am Samstag ein paar Stunden vor dem Schalke-Spiel geben. Nicht alle Profis werden am Ende mit der Wahl des Trainers einverstanden sein.