Fans reißen sich um Tickets! HSV sorgt für historische Zuschauer-Euphorie

Am Donnerstag um 10 Uhr startete der freie Vorverkauf für das Heimspiel gegen Hannover 96 am Ostersamstag (8. April) – und die Tickets gingen weg wie warme Semmeln. Bis zum Abend waren bereits 47.000 Karten für das Nordduell abgesetzt – und das ohne Gästetickets. Es spricht vieles dafür, dass die Hamburger am Ende erneut ausverkauftes Haus vermelden werden dürfen.

Auch im kommenden Heimspiel gegen Holstein Kiel (18. März), für das bislang 56.000 Tickets weg sind, wird es wieder soweit sein.

HSV-Fans sorgen schon jetzt für einen Zweitliga-Rekord

Beeindruckend: Schon jetzt liegt der Zuschauenden-Schnitt nach zwölf Spielen bei 52.171 Fans – ein neuer Zweitliga-Rekord. Die Paarungen gegen Hannover, Kiel und anschließend das Derby gegen St. Pauli (21. April) werden ihr Übriges dafür tun, dass jener noch nach oben geschraubt wird.

MOPO

Auch auf Auswärtsfahrten können sie die Hamburger auf ihren Anhang verlassen. Die 7000 Eintrittskarten für die Partie in Düsseldorf am 31. März waren in Minutenschnelle weg, ab Freitag (10 Uhr) beginnt auch dort der freie Verkauf. Die Fortuna hat weitere Blöcke neben der Gästetribüne für HSV-Fans geöffnet.