Fanartikel-Messe im Volkspark: Die Sportwelt sucht die nächsten Verkaufsschlager

Einmal im Jahr wird der Volkspark zum Merchandising-Mekka. Seit 22 Jahren treffen sich die Fanartikel-Verantwortlichen verschiedenster Ligen und Sportarten – von den Fußball-Bundesligen über Basketball bis hin zu Eishockey – in Hamburg, um sich auf einer Messe über Trends und Innovationen zu informieren. Auch für den HSV ist die Veranstaltung im eigenen Haus eine hochinteressante Angelegenheit.

Dass man für den großen Verkaufsschlager nicht immer übermäßig erfinderisch sein oder die Märkte in fernen Ländern beobachten muss, zeigte sich zuletzt am großen Erfolg mit der Steffen-Baumgart-Gedächtnis-Schiebermütze. Das Gute kann so naheliegen. So wie am Mittwoch und Donnerstag im Volksparkstadion.

Trend bei Fanartikeln geht zu nachhaltigen Produkten

Auf zwei Etagen ließ sich dort begutachten, wie breit der Fanartikel-Markt inzwischen aufgestellt ist: Vom Werkzeug in den Vereinsfarben über den Fußball als Getränkehalter bis hin zu Textilartikeln wie Pullovern, Schals und natürlich Trikots von insgesamt 100 Anbietern war auf der größten Merchandising-Messe Europas – die weltgrößte findet in Las Vegas statt – alles vorhanden.

Auch Zahnbürsten in unterschiedlichen farblichen Varianten gab es auf der Messe zu sehen. HSV/Friday Auch Zahnbürsten in unterschiedlichen farblichen Varianten gab es auf der Messe zu sehen.

Der Fokus der Messe hat sich in den vergangenen Jahren zunehmend verändert. Statt der neuesten und innovativsten Produkte geht es mittlerweile vielmehr darum, das aktuelle Sortiment umweltfreundlicher und nachhaltiger zu gestalten – vor allem bei Versand und Verpackung, aber auch beim Merchandising. So präsentierte etwa das Unternehmen „MBRC the ocean“ Fußballanhänger und Armbänder hergestellt aus recyceltem Plastik.

HSV unterstützt Bio-Baumwoll-Projekt in Indien

Auch der HSV engagiert sich in diesem Bereich und hatte 2012 sein erstes Fairtrade-Produkt im Shop. Im Rahmen der Initiative „Vom Feld in den Fanshop“ setzt sich der Verein mit sechs weiteren Erst- und Zweitligisten für nachhaltig produzierte Fan-Textilien ein. Ziel ist es, Kleinbauern einer Baumwollkooperative in Indien in den nächsten drei Jahren bei der Umstellung auf den Anbau von Bio-Baumwolle zu unterstützen. Bereits im Januar fliegen Vertreter des HSV wieder nach Indien, um sich selbst ein Bild von der Entwicklung zu machen.

Das könnte Sie auch interessieren: Warum Baumgart das Vertrauen verdient – und was man dem HSV-Trainer vorwerfen muss

Just einen Tag vor Beginn der Messe hatte der HSV am Dienstag seine Jahresgeschäftszahlen veröffentlicht, darunter die aus Merchandising & Catering. Die Erlöse in dem Bereich stiegen von 15,8 Millionen auf 19,6 Millionen Euro – ein Vereinsrekordwert. Das diesjährige Heimtrikot mit schattierten Rauten und Vereinsgründungsjahr 1887 ist zudem auf dem besten Weg, das stark nachgefragte pinke Auswärtstrikot aus der Saison 2016/2017 in Sachen Verkaufszahlen zu überholen. Vielleicht lässt sich daraus ja der nächste Trend ableiten.