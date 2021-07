Ein wenig beunruhigt dürften sie alle gewesen sein. Der FC Schalke 04 beklagt wenige Tage vor dem Saisoneröffnungsspiel gegen den HSV einen Corona-Fall in den eigenen Reihen. Stammkeeper Ralf Fährmann hat sich infiziert. Um die Austragung des ersten Spieltags zu retten, begaben sich die Königsblauen gestern in ein Quarantäne-Trainingslager.

Am Dienstag wurden die restlichen Schalker Profis erneut getestet, allesamt negativ. Damit das so bleibt, treten die Königsblauen die „Flucht“ an. „Wir begeben uns als Mannschaft freiwillig ins Quarantäne-Trainingslager, damit wir uns so professionell und fokussiert wie möglich auf den Saisonauftakt gegen den Hamburger SV vorbereiten können“, sagte Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder und ergänzte im Hinblick auf Fährmann: „Gesundheitlich geht es ihm den Umständen entsprechend gut. Er hat bislang keine schwerwiegenden Symptome.“ Am Montag war der 32-Jährige in einem Schnelltest positiv getestet worden, ein PCR-Test bestätigte schließlich das Ergebnis.

Schalke-Ersatzkeeper Langer gegen den HSV im Tor

Jetzt also das Quarantäne-Trainingslager. Erst am Spieltag werden die Profis wieder nach Gelsenkirchen reisen. Gegen den HSV wird Ersatzkeeper Michael Langer im Tor stehen. „Er genießt unser vollstes Vertrauen. Er hat eine tolle Vorbereitung gespielt, ist topfit, hat die Mannschaft gut angeführt“, sagte Schröder über den 36-Jährigen und kündigte dennoch eine neue Torwartverpflichtung noch vor dem HSV-Spiel an.

Corona-Wirbel vor dem Saisonstart. Und mal wieder die unsanfte Erinnerung daran, dass die Pandemie längst nicht vorbei ist und das Virus noch immer allgegenwärtig. Aber: Aktuell spricht nichts dagegen, dass das Spiel wie geplant stattfinden kann. „Davon gehen wir Stand jetzt fest aus“, sagte der Schalke-Boss. Und auch beim HSV laufen die Planungen und Vorbereitungen für den Auftakt weiter auf Hochtouren. Die Profis werden im Volkspark regelmäßig getestet, einige sind bereits geimpft – oder genesen.