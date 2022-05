„Extrem wichtig für uns“: Sonny Kittel nach HSV-Comeback gefeiert

Da war er wieder, der Sonny Kittel, der mit seiner Qualität am Ball Spiele entscheiden kann. Nach zuletzt sehr wechselhaften Wochen mit einigen persönlichen Auszeiten feierte Kittel beim 4:0 des HSV in Ingolstadt eine Rückkehr in vielen Bereichen.

Von 2016 bis 2019 hatte Kittel selbst für Ingolstadt gespielt. Mit dem HSV trat er nun erstmals als Gegner beim FCI an, kehrte zu dem Verein zurück, der ihn vor sechs Jahren nach mehreren schlimmen Knieverletzungen zurück in die Spur gebracht hatte. Für Kittel ein besonderer Moment. Passend dazu durfte er auch sein Comeback in der HSV-Startelf feiern.

Bei den HSV-Siegen gegen Karlsruhe und in Regensburg hatte es für den 29-Jährigen zuletzt nur die Joker-Rolle beim HSV gegeben, weil zuvor seine Leistungen einfach zu schwankend gewesen waren. In Ingolstadt bekam er eine neue Chance in der ersten Elf.

Tor und Vorlage von Kittel für den HSV in Ingolstadt

Kittel nutzte sie. Fünf Torschüsse und fünf Torschussvorlagen gab es von ihm in Ingolstadt. Immer wieder kurbelte er das Offensivspiel der Hamburger an und wurde dafür auch belohnt. Zum 1:0 traf Kittel per Kopf, den Treffer zum 3:0 legte er für Robert Glatzel mit einer perfekten Flanke auf. Es war sein neuntes Tor und seine zwölfte Vorlage in dieser Saison.

HSV-Stürmer Glatzel lobt Sonny Kittel

„Ich weiß gar nicht, wie viele Tore er mir in dieser Saison schon aufgelegt hat. Das ist einfach überragend. Die Flanke kam auf den Punkt genau. Und dann hat er selber das Tor auch noch gemacht“, lobte Glatzel und fügte hinzu: „Es ist ein extrem wichtiger Spieler für uns. Das steht außer Frage.“

Kittels Rückkehr. Erst zum Ex-Verein, dann in die HSV-Startelf und als Krönung auch noch wieder zur Top-Form. Kann er diese nun halten und konstant weiter liefern, wäre das ein zusätzlicher Hoffnungsschimmer für das immer noch vorhandene Ziel: die Rückkehr in die Erste Bundesliga.