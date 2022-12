​Für die meisten Experten waren der HSV und Fortuna Düsseldorf vor dieser Spielzeit die Top-Favoriten auf den Aufstieg. Klar, dass die ganze Liga mit Spannung am Samstag auf das Duell des Tabellenzweiten gegen den Fünften schaut. Martin Harnik, der für beide Vereine spielte, wird als Sport-1-Experte live dabei sein – und traut dem HSV in dieser Saison den großen Wurf zu. Von einem Hamburger schwärmt er ganz besonders.

Er weiß noch immer, wie es geht. Am Dienstag schlug Harnik wieder in der Oberliga zu, beim 4:0 der TuS Dassendorf gegen Curslack traf er dreimal. Nach 31 Toren in der Vorsaison (in 22 Spielen) hat der 35-Jährige schon wieder sieben Saisontreffer auf dem Konto. Läuft. So, wie beim HSV, der bislang seinen Ambitionen gerecht wurde.

Martin Harnik sieht HSV als Favorit in der 2. Bundesliga

Für Harnik keine Überraschung. „Schon in der vergangenen Rückrunde hat der HSV an Konstanz und Stabilität gewonnen“, sagt der Ex-Profi (66 Tore in 240 Bundesligaspielen). „Das setzt sich jetzt fort. Der HSV wird seiner Favoritenrolle absolut gerecht.“

Das war in der Vorsaison noch anders. Da fand Harnik durchaus kritische Töne für die Art und Weise, wie HSV-Trainer Tim Walter seine Profis spielen ließ, und vermisste bisweilen einen Plan B. „Ich glaube, dass sich auch der Trainer ein wenig angepasst hat“, sagt Harnik nun. „Mal abgesehen von den beiden Gegentoren in der Nachspielzeit in Kiel wirkt der HSV gerade in den Schlussphasen deutlich gereifter.“

Harnik ist Fan von HSV-Torhüter Daniel Heuer Fernandes

Dennoch: Auch Harnik ist nicht entgangen, dass die Hamburger in den vergangenen Wochen auch mehrfach hätten in Rückstand geraten können, ehe sie Spiele für sich entschieden. Deshalb sagt er: „Daniel Heuer Fernandes macht bislang den Unterschied.“ Der HSV-Keeper „hält nicht nur das, was er halten muss, sondern auch vieles darüber hinaus. Allerdings ist es kein besonders gutes Zeichen, wenn der Torwart nach Spielen ständig gefeiert wird. Die HSV-Gegner haben aus meiner Sicht noch immer zu viele Großchancen.“

Total überzeugt ist Harnik von HSV-Torjäger Robert Glatzel, der nach 22 Buden in der Vorsaison auch nun schon wieder fünf Treffer auf dem Konto hat. „Er liefert konstant und zuverlässig“, sagt der Ex-HSV-Profi, der noch einen anderen Hamburger besonders im Blick hat: „Dompé war vorn für den Flügel eine sehr gute Verpflichtung. Er probiert die gesamte Zeit über, Aktionen zu haben. Das imponiert mir.“

HSV oder Düsseldorf? Harnik zählt beide zu den Favoriten

Grundsätzlich sieht Harnik den HSV auf einem guten Weg: „Das liegt natürlich auch daran, dass Vereine wie Werder oder Schalke, die halt einfach besser waren, nicht mehr da sind.“ Die jüngsten Bundesliga-Absteiger Bielefeld und Fürth „sind doch deutlich schwächer“.

Und die Fortuna? „Auch sie machen es bislang gut und zählen zum Top-Kreis der Favoriten“, sagt Harnik, der gern an die Saison 2009/10 zurückdenkt, als er in seiner Leihsaison für die Fortuna in 30 Zweitliga-Spielen 13 Mal traf. „Das war mein Durchbruch als Profi“, erinnert er sich. „Danach konnte ich nach Stuttgart wechseln und auch in der Bundesliga durchstarten.“

Harnik freut sich auf seine Saison-Premiere im Volkspark. Wann er selbst die Schuhe an den Nagel hängt, ist offen. Sein Vertrag in Dassendorf läuft noch bis Sommer 2024, möglich, dass es dann noch weitergeht. „Ich genieße es nach wie vor“, sagt er. „Aber sollte ich mal nur noch mit Schmerzmitteln spielen können, ist das keine Option. Dann wäre Schluss.“