In den zurückliegenden 34 Zweitligaspielen ist der HSV im Prinzip immer als Favorit auf den Platz gegangen. Das ändert sich in der Relegation gegen Stuttgart nun komplett. Der Erstligist ist vor allem beim Blick auf die Qualität des Kaders klar im Vorteil. Die MOPO hat mit Huub Stevens über Erfolgsaussichten des HSV in der Relegation gesprochen. Der Ex-VfB-Coach und ebenfalls einstige HSV-Trainer hat einen Rat für Tim Walter.

„Es wird schwierig. Aber das gilt auch für den Bundesligisten. Sie haben die ganze Saison gegen bessere Teams gespielt und müssen sich jetzt auch erst mal umstellen“, sagt der 69-jährige Niederländer, der in der Vergangenheit sowohl in Stuttgart als auch in Hamburg als Trainer tätig war und den Fußball in Deutschland weiter sehr genau verfolgt.

Huub Stevens rät: HSV sollte den VfB Stuttgart „locken“

Ein entscheidender Punkt wird für Stevens nun sein, dass HSV-Trainer Tim Walter sich bei der Ausrichtung etwas anpasst und nicht mit aller Macht auf Ballbesitzfußball setzt. „Man muss schlau sein und den Gegner locken“, sagt er. „Der HSV muss in solchen Spielen eher Reaktionsfußball spielen.“

Gelingt das, sieht Stevens die Hamburger trotz der Außenseiterrolle gegen Stuttgart nicht chancenlos. Genug Belege, wie der VfB zu knacken ist, gibt es. Immerhin haben die Schwaben nur sieben der 34 Liga-Spiele in dieser Saison gewonnen.