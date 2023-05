Es war nur ein kleiner Nebensatz, aber einer, der dem ein oder anderen HSV-Fan übel aufstieß. Er sei sich sicher, sagte Sky-Experte Sören Gonther auf Nachfrage von Moderatorin Katharina Kleinfeldt am Sonntag vor dem Anpfiff, dass die Hamburger Darmstadt den Gefallen tun würden, in Regensburg leer auszugehen und der SVD so den Aufstiegs-Matchball verwandeln würde. Es sollte bekanntlich anders kommen. Die MOPO konfrontierte den Ex-St. Pauli-Kapitän mit seiner Aussage.

Es war nur ein kleiner Nebensatz, aber einer, der dem ein oder anderen HSV-Fan übel aufstieß. Er sei sich sicher, sagte Sky-Experte Sören Gonther auf Nachfrage von Moderatorin Katharina Kleinfeldt am Sonntag vor dem Anpfiff, dass die Hamburger Darmstadt den Gefallen tun würden, in Regensburg leer auszugehen und der SVD so den Aufstiegs-Matchball verwandeln würde. Es sollte bekanntlich anders kommen.

„Der HSV hat mich in Regensburg überrascht“, gibt Gonther zu, als ihn die MOPO am Dienstag erreicht. „Dieses Ausrufezeichen“, so der 36-Jährige, „hätte ich nicht erwartet.“ 5:1 siegte der HSV beim vor allem im ersten Durchgang völlig desillusionierten Jahn. Dank der Pleiten von Darmstadt (1:2 in Hannover) und Heidenheim (2:3 in Paderborn) ist die Mannschaft von Tim Walter plötzlich wieder mittendrin im Rennen um den direkten Aufstieg.

Sören Gönther erwartet ein Herzschlagfinale in Liga zwei

Ex-St. Pauli-Kapitän Gonther, für Sky regelmäßig als Zweitliga-Experte im Einsatz, geht davon aus, dass die Entscheidung vertagt wird – auf den letzten Spieltag. „Alle drei werden ihre Heimspiele gewinnen“, prognostiziert der Ex-Innenverteidiger. Das würde bedeuten, dass Darmstadt seinen dritten Matchball nutzt – und der HSV und Heidenheim es am Ende unter sich ausmachen.

„Ein echter Showdown. Da sehe ich die Chancen Fifty-Fifty.“ Dass Heidenheim am 34. Spieltag ausgerechnet auf jene Regensburger trifft, die gegen den HSV unter die Räder kamen, mache dabei keinen Unterschied. „Zum Schluss ist das total egal, wo wer in der Tabelle steht.“ Trotzdem sei Heidenheim in der Pole Position – wegen des einen Zählers Vorsprungs.

Gonther über HSV-Aussage: „Scharmützel gehören dazu“

Das Zünglein an der Waage, das am Ende den Ausschlag pro Ostalb geben könnte, auch wenn Gonther an zwei HSV-Siege gegen Fürth und in Sandhausen glaubt. Dass er als langjähriger Kiezkicker (2012 bis 2017) einigen Rothosen-Fans mit seinen Matchball-Aussagen auf den Schlips getreten ist, sieht Gonther sportlich.

„Diese Scharmützel gehören dazu. Jeder weiß, dass ich da mit braun-weißem Herzen stehe. Trotzdem versuche ich fair und ein neutraler Experte zu sein.“ Und selbst der beste Experte liegt mal daneben: Stichwort Regensburg, Stichwort Matchball.