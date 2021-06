Ex-Profi: HSV-Trainer Thioune grätscht im Training – und wird im Netz gefeiert!

Wenn sie noch nicht gewusst haben sollten, was ihr Trainer fußballerisch so drauf hat, dann wissen sie es jetzt. Daniel Thioune (46) mischte beim Vormittagstraining am Mittwoch ordentlich mit – und holte sich sogar den Applaus seiner Profis ab.

Thioune zeigt, dass er’s noch kann. Der Ex-Profi (absolvierte 126 Zweitligaspiele für Osnabrück, Lübeck und Ahlen) fungierte bei Hereingaben zunächst als Stürmer, der die Innenverteidiger stören sollte – und heimste den Beifall seiner Profis ein, als er Gideon Jung trocken den Ball vom Fuß grätschte.

Besonders dieses Bild von Daniel Thioune wird von HSV-Fans im Internet gefeiert – und umgebaut. WITTERS Foto:

HSV-Trainer Daniel Thioune grätscht im Training gegen Gideon Jung

Später bediente Thioune seine Angreifer dann auch noch hin und wieder als Flankengeber. Nach einem Post des HSV wurde Thioune für seinen Einsatz von Fans im Internet gefeiert, er wurde fliegend gegen eine St. Pauli-Fahne und an den Kopf von Werder-Bösewicht Tim Wiese gephotoshopt.

Defensive und Offensive trainierten am Vormittag übrigens getrennt voneinander, am Samstag soll alles zusammenpassen. Dann empfängt der HSV Bundesligist Hertha BSC zum letzten Test des Sommers vor dem Pflichtspielstart. Daniel Thioune wird Stand jetzt nicht mitspielen.