Allein das Ergebnis, ein 1:2 zu Hause gegen den VfL Osnabrück, löste bei David Jarolim am Sonntagnachmittag Kopfschütteln aus. Das Unverständnis des 44-Jährigen über die Pleite des HSV war aber noch einmal größer, weil er um die ebenfalls mauen Ergebnisse der Aufstiegskonkurrenten seines Ex-Klubs wusste. „Das Traurigste für mich ist“, sagt Jarolim der MOPO: „Wenn man den Schritt machen kann, macht man ihn nicht.“ Weil die Köpfe der HSV-Profis auch unterm neuen Trainer nicht mitspielen?

Steffen Baumgart selbst hatte die Mentalitätsdebatte eröffnet, indem er seine Profis am Sonntag daran erinnerte: „Ich muss über meine Grenze gehen. Ich muss meinen eigenen Schweinehund überwinden.“ Damit nach Pleiten gegen Abstiegskandidaten nicht dieselben Fragen gestellt werden wie in Tim Walters Ära.

Für Ex-HSV-Star Jarolim ist der Kopf das große Problem

„Ich denke nicht, dass es an der Mentalität liegt“, sagt Jarolim, während seiner HSV-Zeit von 2003 bis 2012 ein Mentalitätsmonster in Person. Dass es gegen Osnabrück erneut ein frühes Gegentor setzte, macht Jarolim eher an fehlender Konzentration fest. Woraus sich dann aber eben doch die Schlussfolgerung ergibt: „Das Problem ist der Kopf.“ Wie so oft.

David Jarolim machte von 2003 bis 2012 insgesamt 344 Spiele für den damals noch erstklassigen HSV. imago/Jan Huebner David Jarolim machte von 2003 bis 2012 insgesamt 344 Spiele für den damals noch erstklassigen HSV.

Mangelnde Professionalität will der Tscheche den HSV-Profis nicht anheften, dafür sei er zu weit weg vom Geschehen in Hamburg – wo sich einzelne Spieler vielleicht doch mal wohler fühlen als sie es sollten? Wie sonst sind wiederkehrende Probleme trotz neuer Trainer zu erklären? „Man hat natürlich ein schönes Leben“, weiß Jarolim, appelliert jedoch: „Damit kann man nicht zufrieden sein.“

Der neue Coach macht der HSV-Ikone Hoffnung. „Gerade Baumgart“, findet Jarolim, „kann es mit seiner Mentalität, wie er das Team anpackt, schaffen.“