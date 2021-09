Ex-HSV-Profi Toni Leistner: Darum gehe ich nach Belgien

Das ging schneller als erwartet. Eigentlich wollte sich Toni Leistner nach seiner Vertragsauflösung beim HSV erst mal zusammen mit der Familie in den Urlaub verabschieden, Nun steht er schon wieder auf dem Platz. Beim belgischen Erstligsten VV St. Truiden hat der Verteidiger am Freitag einen Vertrag unterschrieben. Sein neuer Trainer ist der ehemalige HSV-Spieler und Coach Bernd Hollerbach.

„Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine Neue“, hatte Leistner nach seinem HSV-Aus gesagt. Geöffnet hat sich für ihn diese Tür nun in Belgien. Der MOPO erklärte der Verteidiger, dass er sich nach den ersten Gesprächen in Belgien kurz Gedanken gemacht habe, letztlich habe ihn das Angebot und auch die vielen „attraktiven Spiele“ in der belgischen Liga überzeugt.

Hollerbach und Leistner passen gut zusammen

Mit seinem Spielstil als robuster Verteidiger, der keinem Zweikampf aus dem Weg geht, passt Leistner auf jeden Fall bestens zu seinem neuen Trainer. Bernd Hollerbach war in seiner Karriere auf dem Platz auch vor allem für das Grobe bekannt.

Das könnte Sie auch interessieren: Falsches Spiel mit dem HSV? Zuschauer-Regel wird zur Farce

In der Tabelle steht St. Truiden nach sechs Spieltagen (zwei Siege, ein Remis, drei Niederlagen) aktuell auf Platz 14. Das nächste Spiel steht für „De Kanaries“ am 13. September beim bislang sieglosen Tabellenschlusslicht Beerschot auf dem Programm. Sein erste Trainingseinheit hat Leistner in Belgien direkt am Freitag absolviert.

Auch Ex-HSV-Profi Ito gehört zum neuen Leistner-Team

Ebenfalls bei St. Truiden unter Vertrag steht Tatsuya Ito. Der ehemalige HSV-Profi kam in dieser Saison allerdings noch nicht für die Belgier zum Einsatz.