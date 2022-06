HSV-Kapitel beendet! Kaufmann wird jetzt wohl Konkurrent in der 2. Liga

Der respektable persönliche Schlussspurt reichte für Mikkel Kaufmann nicht aus, um beim HSV nachhaltig Werbung für eine Weiterverpflichtung in eigener Sache zu machen. Die Verantwortlichen entschieden relativ zügig, die im Leihvertrag verankerte Kaufoption über 1,5 Millionen Euro für den Dänen nicht zu ziehen. Zu einem Wiedersehen mit dem Dänen dürfte es in der kommenden Saison dennoch kommen.

Nach MOPO-Informationen zieht es Kaufmann zum Karlsruher SC. Die Badener haben nach dem Abgang von Topknipser Philipp Hofmann (18 Saisontore/zum VfL Bochum) akuten Bedarf in der Sturmspitze. Mit Kaufmann hat der KSC offenbar einen neuen Angreifer gefunden, der Deal könnte zeitnah über die Bühne gehen. Bei seinem Stammverein, dem FC Kopenhagen, hatte der 21-Jährige keine Zukunft mehr.

„Ich passe nicht in ihre Pläne“, hatte Kaufmann kürzlich in einem Interview mit einem dänischen Radiosender erklärt. In die des Karlsruher SC aber passt der beim HSV noch immer nicht verabschiedete Kaufmann aber ganz offenbar.