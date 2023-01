Beide Vereine liegen ihm noch immer am Herzen. Das Duell des HSV mit Hansa Rostock (Sonntag, 13.30 Uhr, live bei Sky) beschert Sergej Barbarez warme Gedanken, die Rivalen dieses Wochenendes waren die wohl wichtigsten Stationen seiner Karriere. An der Ostsee machte der 50-Jährige einst seine ersten Schritte in der Bundesliga, beim HSV wurde er später heimisch. Was ihn vor dem ersten Pflichtspiel der beiden Vereine seit Mai 2008 stört – und wieso ihm als Ex-HSVer das Herz blutet.