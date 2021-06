Ex-HSV-Profi: Ostrzolek ist zurück in Hamburg – aber nur privat glücklich

Wenn es – wie am kommenden Samstag (13 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) – in den vergangenen Jahren zwischen dem HSV und Hannover 96 zur Sache ging, war er meistens mit von der Partie. Matthias Ostrzolek spielte zwischen 2014 und 2017 beim HSV, anschließend zog es ihn zu den Niedersachsen, wo sein Vertrag im Sommer endete. Der 30-Jährige hat bislang noch keinen neuen Verein gefunden.

So richtig glücklich wurde der Linksverteidiger bei beiden Stationen nicht. In Hamburg war Ostrzolek meist Stammspieler, aber oft in der Kritik.

An Einsatz mangelte es ihm nie. Drei Jahre lang kickte Matthias Ostrzolek beim HSV. WITTERS Foto:

Ex-Profi von HSV und Hannover 96: Matthias Ostrzolek ist zurück in Hamburg

In Hannover spielte er in der vergangenen Saison unter dem neuen Trainer Kenan Kocak keine Rolle mehr, kam auf insgesamt nur 150 Einsatzminuten.

Logisch, dass sich die Wege im Sommer nach drei Jahren trennten. Einen neuen Verein hat er noch nicht gefunden, ein schwieriges Unterfangen in Zeiten von Corona.

Gerüchte, die ihn ausgerechnet mit 96-Erzrivale Eintracht Braunschweig in Verbindung brachten, verflogen schnell.

HSV: Matthias Ostrzolek hat seine Anne-Kathrin geheiratet

Immerhin hat der Verteidiger sein privates Glück geflogen. Nach dem Aus in Hannover ist zurück nach Hamburg gezogen, wo er mit seiner Frau Anne-Kathrin in der Hafen City wohnt. Das Paar hatte im Sommer geheiratet.

Im Januar dürfte wieder Bewegung ins Transferfenster kommen – dann will auch Ostrzolek wieder im Geschäft Fuß fassen.

