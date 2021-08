Ex-HSV-Profi im Liebesglück: Schaub sagt Ja zu Verena – und bald zu Hannover 96?

So schlecht das Jahr bislang für ihn gelaufen sein mag – diesen Sommer wird Louis Schaub sein Leben lang nicht vergessen. Am Mittwoch gab der Ex-HSV-Profi in Baden bei Wien seiner Verena das Jawort, befindet sich nun als stolzer Ehemann auf Vereinssuche.

„Verliebt, verlobt, verheiratet“. Mit diesen Worten kommentierte Schaub auf Instagram sein privates Glück, das nun perfekt ist. Neben Verena zählt auch der gemeinsame Sohn Nino (zwei Jahre alt) zur Familie.

Die krönung ihres Glückes: In Baden bei Wien ehelichte Louis Schaub seine Verena. Instagram/privat Foto:

Nach der Corona-Pause hatte Schaub beim HSV einen schweren Stand

Die Suche nach einem neuen Verein geht für Schaub derweil weiter. In der Winterpause war der Österreicher auf Leihbasis vom 1. FC Köln zum HSV gewechselt, fügte sich zunächst gut ein, spielte nach der Corona-Pause aber kaum noch eine Rolle und hatte einen schweren Stand unter Trainer Dieter Hecking. Der HSV verzichtete darauf, die Kaufoption für den 25-Jährigen zu ziehen.

Möglich, dass man sich bald dennoch erneut begegnet. In Köln hat Schaub keine Zukunft, HSV-Konkurrent Hannover 96 aber zeigt gesteigertes Interesse. Ein Leihgeschäft ist die wahrscheinlichste Option.