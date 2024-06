Von September 2014 bis März 2015 trug sich Joe Zinnbauer in die lange Liste der HSV-Trainer in diesem Jahrtausend ein. Die ganz große Erfolgsgeschichte war es am Ende trotzdem nicht. Diese gab es für Zinnbauer dafür nun in Marokko. Die MOPO hat mit ihm über eine außergewöhnliche Saison, die letzten Jahre im Ausland und den HSV gesprochen – und dabei deutet Zinnbauer nicht nur an, dass er großer Fan des neuen Hamburger Sportvorstands Stefan Kuntz ist, sondern auch eine mögliche Rückkehr nach Deutschland.