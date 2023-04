„Ein gutes Gefühl“: Wen lässt Walter auf den Außenbahnen ran? Es gibt eine Tendenz

In dem Genuss war Tim Walter lange nicht mehr. Pünktlich zum Stadtderby hat der HSV-Trainer die Qual der Wahl, muss außer auf Mario Vuskovic auf keinen seiner Profis verzichten.

Jonas Meffert, der zuletzt über Wadenprobleme klagte, bestritt die komplette Trainingseinheit am Mittwoch ohne Probleme. Der 28-Jährige wird gegen die Kiezkicker in die Startelf zurückkehren, auch Moritz Heyer drängt nach überstandener Erkältung wieder in jene. Es wird eng auf den Außenbahnen.

Muheim, Katterbach, Heyer – HSV-Trainer Walter hat die Qual der Wahl

Miro Muheim war auf links unter Walter eigentlich immer gesetzt, Noah Katterbach gab in den vergangenen Wochen wenig Anlass dazu, wieder aus der Startelf zu fliegen. Einen wird es ausgerechnet im Stadtderby erwischen.

Walter will sich erst nach dem Abschlusstraining entscheiden

Eine knifflige Entscheidung und eine, die gut bedacht werden will. „Wir haben momentan einfach die Situation, dass alle Mann an Bord sind“, sagte Walter. „Das ist einfach ein gutes Gefühl.“ Den finalen Ausschlag sollen die letzten Trainingseinheiten vor dem Anpfiff geben.

Das könnte Sie auch interessieren: „Wir sind der HSV, wir stehen für was“: Tim Walter und sein „Gruß“ an St. Pauli

Bis dahin, so Walter, habe jeder die Möglichkeit, sich anzubieten. Die Vorwochen könnten für Katterbach und Heyer sprechen.