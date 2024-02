Insgesamt hat Bakery Jatta bei den HSV-Profis schon zehn verschiedene Trainer erlebt. Gespielt hat er am Ende immer. Das wird sich auch unter Steffen Baumgart für ihn nicht ändern. Die beiden haben eine besondere Vorgeschichte. Schon in der Vergangenheit gab es Kontakt. Nun sind sie endlich so richtig vereint.

Als Spieler bringt Jatta mit seiner Dynamik und seinem Tempo sehr viel davon mit, was Baumgart von seiner Mannschaft auf dem Platz sehen will. Gerne hätte der neue HSV-Trainer den Offensivspieler auch schon bei seiner vorherigen Trainerstation in seinem Team gehabt. Im Gespräch mit der MOPO verrät der 52-Jährige: „Es ist richtig: Ich wollte Baka schon haben, als ich Trainer in Köln war, das hat damals aus unterschiedlichen Gründen nicht geklappt. Ich hatte ihn trotzdem für die Zukunft immer weiter im Blick.“

HSV-Trainer Baumgart wollte Jatta zum 1. FC Köln holen

Nach seiner Station in der Domstadt kann Baumgart in Hamburg nun endlich mit Jatta zusammenarbeiten. Die Freude darüber ist nicht einseitig. Auch der Spieler selbst hatte in der Vergangenheit immer mal wieder angedeutet, dass er gerne mal unter Baumgart trainieren würde. Dass es dazu jetzt kommt, ist für Jatta ein großer Glücksfall.

Erst im Januar hatte der 25-Jährigen seinen Vertrag im Volkspark bis 2029 verlängert. „Ich gehöre zum HSV und der HSV gehört zu mir“, sagte er damals und fügte mit Blick auf die Zukunft hinzu:. „Wir haben gemeinsam noch viel vor und ich möchte unbedingt ein Teil davon sein.“

Dass ab sofort auch Baumgart ein Teil davon ist, wird Jatta womöglich noch mal einen Schub für die Zukunft geben. Darauf freut sich letztlich auch sein neuer Trainer. Baumgart über Jatta: „Er bringt als Spieler sehr viel mit und hat in den letzten Jahren eine gute Entwicklung gemacht. Das wollen wir jetzt gemeinsam fortsetzen.“