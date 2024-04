Es geht ums Derby: Warum der Dienstag für HSV-Topscorer Bénes so wichtig ist

Vor wenigen Tagen schickte Steffen Baumgart ein kleines Stoßgebet gen Himmel. Nachdem klar war, dass sein Mittelfeldstar László Bénes auch in Braunschweig wegen einer Muskelverletzung fehlen würde, hoffte der Trainer, „dass er uns für das nächste Heimspiel zur Verfügung steht. Das wäre sehr wichtig für uns.“ Am Dienstag nun dürfte sich schon entscheiden, ob Bénes noch eine Chance besitzt, beim Stadtderby gegen St. Pauli dabei zu sein.

Der Slowake kämpft um seinen Einsatz, soviel steht fest. Während fast alle anderen HSV-Profis am Montag ihren freien Tag genossen, ging Bénes in die Vollen. Besonders erfreulich: Neben einer Schicht im Kraftraum war auch eine Laufeinheit drin. Ein wichtiger Schritt nach vorn auf dem Weg zum Comeback.

Bénes hofft auf sein HSV-Comeback

Wenn die HSV-Profis nun am Dienstag um 11 Uhr mit ihrem Start in die Derby-Trainingswoche beginnen, könnte schon klar sein, ob Bénes Richtung Derby noch eine Rolle spielen kann. An eine Rückkehr ins Mannschaftstraining ist so schnell zwar noch nicht zu denken, individuell aber sollte der Nationalspieler auf dem Platz trainieren können, um die Partie gegen St. Pauli nicht aus den Augen zu verlieren. Denn anschließend bleiben nur noch zwei Trainingstage.

Klar ist: Bénes‘ Wert für den HSV ist enorm. Seinen einzigen EM-Fahrer dieses Sommers kann der Verein zumindest gegen Top-Gegner eigentlich nicht gleichwertig ersetzen. Mit 13 Treffern und zwölf Vorlagen in seinen 25 Saison-Partien liegt Bénes auf Rang vier der Scorer-Wertung der Liga. Schon beim 0:1 gegen Kiel vor eineinhalb Wochen wurde der 26-Jährige schmerzlich vermisst, seitdem kämpft er um sein Comeback.

Die bange Frage: Spielt Bénes nie wieder für den HSV?

Spannend, wie es nun in dieser Woche weiter geht. Längst hat sich die Personalie Bénes im Volkspark zum großen Tuschelthema entwickelt. Eine der Thesen: Bénes sei so schwer verletzt, dass jeder Rückschlag seine Teilnahme an der EM (ab 14.6.) gefährden würde. Deshalb sei es möglich, dass er gar nicht mehr für den HSV aufläuft. Das wiederum könnte dann gleichbedeutend mit einem bitteren Abschied sein – denn der Abgang des Offensivmannes im Falle des Nichtaufstiegs gilt als sicher.

Hat Bénes eine Derby-Chance? Das dürfte sich am Dienstag offenbaren. Und auch der zuletzt ebenfalls fehlende Ignace Van der Brempt müsste sich dann auf dem Platz zeigen, will er noch die Möglichkeit besitzen, in den Kader zu rutschen.