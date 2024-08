Bunter und schöner kann es gar nicht beginnen. Gleich zum Start in die neue Spielzeit schenkt die DFL den Fans das wohl hochkarätigste Duell der 2. Bundesliga. Für den HSV heißt es am Freitag beim 1. FC Köln, sofort voll da zu sein und ein klares Zeichen an die Konkurrenz auszusenden. Und das mit einem Trainer Steffen Baumgart, an dem eine Wesensänderung zu beobachten ist. Diese könnte etwas mit Stefan Kuntz zu tun haben.