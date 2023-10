Blumen werden sie am Samstag nicht bekommen, ihre Zahlen aber sind beachtlich. Gegen Fürth steht Bakery Jatta vor seinem 150. Zweitligaspiel für den HSV, keiner seiner Kollegen kann da nur annähernd mithalten. Keeper Daniel Heuer Fernandes wird am Samstag zum 100. Mal im Unterhaus für seinen Klub auflaufen. Zwei Profis, zwei Jubiläen und zwei auslaufende Verträge. Wie geht es weiter in dem Poker? Zumindest bei Jatta dürfte es demnächst eine klare Tendenz geben.

Blumen werden sie am Samstag nicht bekommen, ihre Zahlen aber sind beachtlich. Gegen Fürth steht Bakery Jatta vor seinem 150. Zweitligaspiel für den HSV, keiner seiner Kollegen kann da nur annähernd mithalten. Keeper Daniel Heuer Fernandes wird am Samstag zum 100. Mal im Unterhaus für seinen Klub auflaufen. Zwei Profis, zwei Jubiläen und zwei auslaufende Verträge. Wie geht es weiter in dem Poker? Zumindest bei Jatta dürfte es demnächst eine klare Tendenz geben.

Pünktlich zum Fürth-Spiel ist auch Jonas Boldt wieder im Lande. Eineinhalb Wochen lang weilte der Sportvorstand im Rahmen der DFB-Leadership-Reise in den USA und begleitete das Nationalteam in Übersee. Nun wartet wieder der Volkspark mit seinen Herausforderungen. Eine davon ist die Fortsetzung der Gespräche mit Jatta.

HSV: Bakery Jatta fordert Gehaltserhöhung

Nachdem es vor wenigen Wochen den ersten Austausch gab, soll es zeitnah ans Eingemachte gehen. Bislang wurden die grundsätzlichen Dinge besprochen. Da wurde schnell klar, dass beide Seiten an einer weiteren Zusammenarbeit interessiert sind. Jatta, der im Januar 2016 zum HSV kam und wenig später seinen ersten Vertrag in Deutschland unterschrieb, fühlt sich in Hamburg total heimisch. Auch der HSV würde gern weiter auf seinen dienstältesten Spieler des Kaders setzen.

So weit, so gut. Doch der erste Austausch mit all seinen Zwischentönen soll auch gezeigt haben, dass es durchaus zu Problemen in dem anstehenden Poker kommen kann. Jatta, der bislang zwischen 300.000 und 400.000 Euro pro Jahr verdient, erwartet für seine Unterschrift eine kräftige Erhöhung seines Salärs, die seinen Leistungen und seinem Wert für die Mannschaft entspricht. Der HSV aber erweckt bislang nicht den Eindruck, da zwingend mitgehen zu wollen.

Das nächste Gespräch, das in Kürze anstehen soll, wird nun zeigen, wie weit beide Parteien auseinanderliegen und ob eine zeitnahe Lösung überhaupt möglich ist. Dann sollen konkrete Zahlen auf den Tisch gelegt werden.

Daniel Heuer Fernandes würde gerne in die Bundesliga

Bleibt Jatta beim HSV? Klar ist: Von einem Selbstgänger und ewiger Dankbarkeit des Flügelflitzers, der in Hamburg zum Profi wurde, sollten die Bosse im Volkspark nicht ausgehen. Der 25-Jährige hat durchaus einen Markt. Was die Sache für den HSV nicht leichter macht: Ab dem 1. Januar, ein halbes Jahr vor Vertragsende, dürfte Jatta auch schon woanders unterschreiben. Nach MOPO-Informationen soll sein Agent bislang aber ausschließlich mit dem HSV sprechen.

Auch Heuer Fernandes‘ Zukunft ist noch unklar. Trotz seines jüngsten Patzers in Wiesbaden (1:1) zählt der Torwart zu den absoluten HSV-Leistungsträgern. Doch auch er setzt auf eine Gehaltserhöhung – in dem Wissen, dass er schon mehrfach bei Bundesligisten auf dem Zettel stand. Der Reiz des Oberhauses ist enorm hoch, wie der 30-Jährige kürzlich dem „Abendblatt“ sagte: „Da willst du einfach als Fußballprofi spielen.“ Die Gespräche mit dem HSV verfolgt er gelassen.

Matheo Raab und Ritzy Hülsmann als möglicher Ersatz für Heuer Fernandes

Was aber, wenn die Verhandlungen mit Jatta und Heuer Fernandes nicht ans Ziel führen? Ein gleichwertiger Jatta-Ersatz wäre teuer, dürfte den HSV wohl 1,5 bis zwei Millionen Euro an Ablöse kosten. Für Heuer Fernandes hätte der Klub mit Matheo Raab (24) einen guten Ersatz in der Hinterhand. Als neue Nummer zwei für diesen Fall wurde zuletzt bei „OneFootball“ Bayerns Nachwuchskeeper Ritzy Hülsmann gehandelt. Nach MOPO-Informationen ist der 19-Jährige aber nicht mehr als genau das: Ein Gedankenspiel in den Köpfen der HSV-Bosse, sollte Heuer Fernandes nicht verlängern.

Das könnte Sie auch interessieren: Trotz Volkspark-Boom: Verliert der HSV seinen Fan-Rekord in der 2. Liga?

Der HSV aber hat eigentlich andere Ziele. Sowohl bei Heuer Fernandes wie auch bei Jatta …