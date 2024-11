Drei Siege am Stück und dabei 15:5 Tore – mit dem 1. FC Nürnberg kommt am Sonntag (13.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) die Mannschaft der Stunde in den Volkspark. Taktgeber der Franken ist Mittelfeldmann Julian Justvan, der im Sommer aus Hoffenheim zum FCN wechselte. Auch der HSV hätte den 26-Jährigen gern verpflichtet, doch daraus wurde nichts. Im Gespräch mit der MOPO erzählt Justvan, warum er sich gegen den Wechsel nach Hamburg entschied.